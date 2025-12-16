Echipa ideală a anului 2025! Câți fotbaliști sunt de la Paris Saint Germain - Antena Sport

Închide meniul
Echipa ideală a anului 2025! Câți fotbaliști sunt de la Paris Saint Germain

Daniel Işvanca Publicat: 16 decembrie 2025, 20:48

Jucătorii de la PSG / Profimedia

Marți a avut loc Gala FIFA The Best 2025, iar evenimentul de la Doha a fost transmis în direct pe AntenaPLAY. Ousmane Dembele a câștigat titlul pentru cel mai bun jucător al anului, însă aici s-a aflat și care este ”11”-le ideal.

Paris Saint Germain, campioana Franței și deținătoarea UEFA Champions League, dă cei mai mulți jucători în echipa ideală a anului 2025.

PSG, 5 jucători în echipa ideală a FIFA

În cadrul unei gale spectaculoase ce a avut loc în Qatar, FIFA a acordat cele mai importante premii în sport pe anul 2025. Ousmane Dembele a fost marele câștigător din cadrul evenimentului, acesta având performanțe fantastice alături de PSG.

Tot în cadrul acestei gale, a fost anunțat și cel mai bun prim 11 din lume. Aici, campioana din Hexagon dă nu mai puțin de cinci jucători, dacă este să îl excludem pe Gianluigi Donnarumma, plecat între timp la Manchester City.

Liverpool, Chelsea și Real Madrid au și ele câte un jucător, iar gruparea antrenată de Hansi Flick dă doi fotbaliști: Pedri și Lamine Yamal. Așa arată cel mai bun 11: Donnarumma – Hakimi, Pacho, Van Dijk, Mendes – Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri – Yamal, Dembele.

