Echipa ideală a anului 2025! Câți fotbaliști sunt de la Paris Saint Germain - Antena Sport

Marți a avut loc Gala FIFA The Best 2025, iar evenimentul de la Doha a fost transmis în direct pe AntenaPLAY. Ousmane Dembele a câștigat titlul pentru cel mai bun jucător al anului, însă aici s-a aflat și care este ”11”-le ideal.
Paris Saint Germain, campioana Franței și deținătoarea UEFA Champions League, dă cei mai mulți jucători în echipa ideală a anului 2025.
PSG, 5 jucători în echipa ideală a FIFA
În cadrul unei gale spectaculoase ce a avut loc în Qatar, FIFA a acordat cele mai importante premii în sport pe anul 2025. Ousmane Dembele a fost marele câștigător din cadrul evenimentului, acesta având performanțe fantastice alături de PSG.
Tot în cadrul acestei gale, a fost anunțat și cel mai bun prim 11 din lume. Aici, campioana din Hexagon dă nu mai puțin de cinci jucători, dacă este să îl excludem pe Gianluigi Donnarumma, plecat între timp la Manchester City.
Liverpool, Chelsea și Real Madrid au și ele câte un jucător, iar gruparea antrenată de Hansi Flick dă doi fotbaliști: Pedri și Lamine Yamal. Așa arată cel mai bun 11: Donnarumma – Hakimi, Pacho, Van Dijk, Mendes – Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri – Yamal, Dembele.
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐅𝐈𝐅𝐏𝐑𝐎 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐗𝐈 has been unveiled from FIFA The Best Award 2025! 1️⃣1️⃣⭐️
Any changes you’d make to this Best XI squad? 🍿✨ pic.twitter.com/2embadL8wd
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2025
