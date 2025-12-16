Surpriză în lotul lui AC Milan! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic, chemat de Massimiliano Allegri - Antena Sport

Închide meniul
Surpriză în lotul lui AC Milan! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic, chemat de Massimiliano Allegri

Publicat: 16 decembrie 2025, 22:30 / Actualizat: 16 decembrie 2025, 23:47

Surpriză în lotul lui AC Milan! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic, chemat de Massimiliano Allegri

Maximilian Ibrahimovic, fiul lui Zlatan Ibrahimovic / Profimedia

Antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, l-a chemat la lot pe atacantul suedez Maximilian Ibrahimovic, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, fost jucător al lui Milan şi actual membru al consiliului de administraţie, acesta urmând să facă deplasarea în Arabia Saudită pentru Supercupa Italiei, scrie EFE.

Absenţa mijlocaşului mexican Santiago Gimenez, accidentat la glezna dreaptă ce ar putea necesita o intervenţie chirurgicală, a deschis calea pentru ca jucătorii echipelor de tineret să completeze lotul care va călători la Riad pentru competiţia la care vor mai participa Napoli, Inter Milano şi Bologna.

Fiul lui Zlatan Ibrahimovic, în lotul lui AC Milan pentru Supercupa Italiei

Printre aceştia se numără Maximilian Ibrahimovic, în vârstă de 19 ani, care joacă pentru echipa de rezerve a lui AC Milan, ce evoluează în liga a patra, unde a marcat patru goluri până acum în acest sezon. “Ibra Jr.”, aşa cum este cunoscut la Milano, completează o linie ofensivă care, fără Gimenez, este formată din portughezul Rafael Leao, americanul Christian Pulisic, francezul Christopher Nkunku şi italianul Emanuele Borsani, de asemenea, un produs al academiei de tineret a lui Rossoneri.

Joi, AC Milan, finalista Cupei Italiei din sezonul trecut, va înfrunta în semifinale Napoli, deţinătoarea Scudetto. În partea cealaltă a tabloului, Bologna, deţinătoarea Cupei Italiei, o va înfrunta pe Inter Milano (antrenată de Cristian Chivu), vicecampioana din Serie A din sezonul trecut, pentru un loc în finala de pe 22 decembrie.

