Un fost campion din Premier League a ajuns în Liga a 9-a din Anglia. Povestea incredibilă a clubului

Fotbalul oferă uneori povești extrem de interesante, iar una dintre ele aparține clubului Wythenshawe Vets, formație care activează la nivel de amatori în Albion, în eșalonul al 9-lea. Recent, echipa a semnat cu Antonio Valencia, o emblemă a lui Manchester United, ecuadorianul alăturându-se unui grup de jucători cu experiență în Premier League.

Antonio Valencia, omul care a petrecut 10 ani pe Old Trafford și care a câștigat două titluri alături de Manchester United, a revenit în fotbal, dar la nivel amator. După ce s-a retras din sportul profesionist în 2021, fundașul dreapta a decis să semneze cu Wythenshawe Vets în ceea ce reprezintă o nouă lovitură de imagine dată de clubul care evoluează în Liga Județeană de Nord-Vest, încadrată în eșalonul al nouălea în piramida fotbalului din Anglia.

Clubul amator din Anglia mai are câteva nume notabile în lotul său, precum Stephen Ireland, fostul jucător al celor de la Manchester City, sau Danny Drinkwater, component al echipei lui Leicester care a cucerit titlul în 2016. Papiss Cisse, George Boyd sau Manynor Figueroa se numără și ei printre jucătorii care au ajutat clubul să adune oameni cu peste 1800 de prezențe în topul fotbalului englez.

De aceea, Valencia poate fi considerat atât o lovitură de imagine pentru Wythenshawe Vets, cât și o nouă piesă la proiectul inedit pe care îl conturează formația din Anglia.

“Suntem mândri să îl primim pe Antonio Valencia, câștigător de Premier League, la Wythenshawe Vets. O legendă a lui Manchester United. Un câștigător de titlu. Acum ne poartă emblema. Bine ai venit la club, Antono“, a scris formația din liga a noua pe rețelele sociale.