Home | Fotbal | Fotbal extern | Un fost campion din Premier League a ajuns în Liga a 9-a din Anglia. Povestea incredibilă a clubului

Un fost campion din Premier League a ajuns în Liga a 9-a din Anglia. Povestea incredibilă a clubului

Andrei Nicolae Publicat: 6 aprilie 2026, 11:57

Un fost campion din Premier League a ajuns în Liga a 9-a din Anglia. Povestea incredibilă a clubului

Antonio Valencia, în timpul unui meci / Profimedia

Fotbalul oferă uneori povești extrem de interesante, iar una dintre ele aparține clubului Wythenshawe Vets, formație care activează la nivel de amatori în Albion, în eșalonul al 9-lea. Recent, echipa a semnat cu Antonio Valencia, o emblemă a lui Manchester United, ecuadorianul alăturându-se unui grup de jucători cu experiență în Premier League.

Antonio Valencia, omul care a petrecut 10 ani pe Old Trafford și care a câștigat două titluri alături de Manchester United, a revenit în fotbal, dar la nivel amator. După ce s-a retras din sportul profesionist în 2021, fundașul dreapta a decis să semneze cu Wythenshawe Vets în ceea ce reprezintă o nouă lovitură de imagine dată de clubul care evoluează în Liga Județeană de Nord-Vest, încadrată în eșalonul al nouălea în piramida fotbalului din Anglia.

Antonio Valencia va juca la nivel de amatori în Liga a 9-a

Clubul amator din Anglia mai are câteva nume notabile în lotul său, precum Stephen Ireland, fostul jucător al celor de la Manchester City, sau Danny Drinkwater, component al echipei lui Leicester care a cucerit titlul în 2016. Papiss Cisse, George Boyd sau Manynor Figueroa se numără și ei printre jucătorii care au ajutat clubul să adune oameni cu peste 1800 de prezențe în topul fotbalului englez.

De aceea, Valencia poate fi considerat atât o lovitură de imagine pentru Wythenshawe Vets, cât și o nouă piesă la proiectul inedit pe care îl conturează formația din Anglia.

Suntem mândri să îl primim pe Antonio Valencia, câștigător de Premier League, la Wythenshawe Vets. O legendă a lui Manchester United. Un câștigător de titlu. Acum ne poartă emblema. Bine ai venit la club, Antono“, a scris formația din liga a noua pe rețelele sociale.

Antonio Valencia și-a început cariera în țara natală, Ecuador, după care a ajuns în 2005 la Villlarreal, echipă unde nu și-a găsit locul. În 2008 a semnat cu Wigan Athletic, iar la un an distanță a semnat cu Manchester United, club unde a devenit o emblemă în cei 10 ani petrecuți pe Old Trafford.

Fundașul dreapta a adunat 339 de meciuri, 25 de goluri și 58 de assist-uri, câștigând două titluri în Premier League, o Cupă a Angliei, două Cupe ale Ligii, trei Supercupe și un trofeu Europa League. După plecarea de la United, a revenit în Ecuador, după care s-a retras din fotbalul profesionist de la Querétaro FC, echipă din Mexic.

De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilorDe ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Şumudică, anunţul momentului: “Am vorbit personal cu medicul lui Mircea Lucescu!” Dialogul cu Neli Lucescu şi ce i-a transmis doctorul despre starea teribilă în care se află fostul selecţioner
Şumudică, anunţul momentului: “Am vorbit personal cu medicul lui Mircea Lucescu!” Dialogul cu Neli Lucescu şi ce i-a transmis doctorul despre starea teribilă în care se află fostul selecţioner
Istvan Kovacs, meci de gală în sferturile Ligii Campionilor
Ionuţ Lupescu, mesaj din suflet pentru Mircea Lucescu: “Dumnezeu să-ţi dea putere, Nea Mircea”
Preşedintele lui Inter s-a săturat de tratamentul primit de Bastoni: “Linșajul ăsta e ruşinos”
Alex Mitriță a venit cu reacția după gestul golănesc pentru care a luat roșu: “Am eșuat în a mă controla”
Celebrul “Burebista”, Costel Câmpeanu, a dat verdictul legat de Târnovanu: “M-aș duce să vorbesc frumos”
Florin Prunea l-a văzut pe Dan Șucu “stană de piatră” și nu s-a ferit: “Să te trezești în situația asta”
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 3 UPDATEMircea Lucescu, în continuare în stare gravă la ATI. Răzvan Lucescu a fost la spital alături de mama lui 4 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 5 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 6 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului