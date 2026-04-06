Home | Fotbal | Liga 1 | “Am vorbit cu doctorul”. Șumudică, copleșit după ce a mers la Mircea Lucescu la spital: “O mare tragedie”

Andrei Nicolae Publicat: 6 aprilie 2026, 12:33

Comentarii
Marius Șumudică, pe banca Rapidului / Sport Pictures

Marius Șumudică a acordat mai multe declarații la o zi după ce a mers la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit și a ajuns în comă indusă. Antrenorul de 55 de ani a dezvăluit ce a vorbit cu soția fostului selecționer, Neli, și a descris de asemenea și atmosfera resimțită în instituția medicală.

Mircea Lucescu trece în prezent prin momente extrem de dificile. După ce în noaptea de sâmbătă spre duminică starea sa s-a înrăutățit din cauza unor aritmii severe, fostul selecționer a ajuns la ATI, unde se află în comă indusă, iar starea sa nu s-a îmbunătățit luni.

Marius Șumudică a povestit vizita de la spital

La aflarea veștii de duminică dimineața, mai multe persoane au decis să meargă să îl viziteze pe Mircea Lucescu, printre care și Marius Șumudică, cel care i-a fost elev la Rapid. Recent, antrenorul de 55 de ani a dezvăluit cum a decurs deplasarea sa la SUUB și a spus că nu a putut să îl vadă pe Mircea Lucescu, deși și-ar fi dorit.

Antrenorul plecat recent de la Al-Okhdood a prezentat și situația tensionată pe care o resimte, fiindu-i frică să își verifice telefonul de teama să nu primească o veste tragică. Pe finalul intervenției sale, Șumudică a povestit și ce dialog a purtat cu Neli, ale cărei vorbe l-au marcat cu siguranță.

Vestea bună este că a trecut o perioadă de la problema pe care a avut-o şi nu s-a agravat. Primele 24 de ore sunt foarte importante. Sunt bulversat, mi-e şi frică să mă uit la telefon, să sun şi să cer informaţii. E o mare tragedie tot ce se întâmplă.

Reclamă
Reclamă

Ne doare. În momente de genul acesta e foarte greu. Am reuşit să ajung până la etajul 10 la spital, am trecut de trei filtre. La terapie intensivă am vorbit cu doctorul, era îngrijorat. Am intrat într-o rezervă, am stat puţin cu familia, vreo 10 minute. Mă uitam la doamna Neli, parcă privea prin mine.

Din cauza şocului, probabil. Era o atmosferă sumbră. Am încercat ieri să îl văd, nu mi s-a dat voie să intru. Îmi doream foarte mult să merg să îl văd, nu mi s-a dat voie.

Doamna Neli mi-a spus că eram unul dintre cei pe care i-a iubit foarte mult. Este o femeie foarte coerentă, mi-a reamintit de mine şi de Lupu, mi-a spus că ne iubeşte foarte mult“, a spus fostul antrenor de la Rapid, potrivit fanatik.ro.

De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilorDe ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Ultimele informații de la bunul prieten al lui „Il Luce”: „Situația este critică! Să ne rugăm pentru el”. Update, luni, 6 aprilie
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Ultimele informații de la bunul prieten al lui „Il Luce”: „Situația este critică! Să ne rugăm pentru el”. Update, luni, 6 aprilie
11:57

Un fost campion din Premier League a ajuns în Liga a 9-a din Anglia. Povestea incredibilă a clubului
11:53

Istvan Kovacs, meci de gală în sferturile Ligii Campionilor
11:34

Ionuţ Lupescu, mesaj din suflet pentru Mircea Lucescu: “Dumnezeu să-ţi dea putere, Nea Mircea”
11:12

Preşedintele lui Inter s-a săturat de tratamentul primit de Bastoni: “Linșajul ăsta e ruşinos”
11:08

Alex Mitriță a venit cu reacția după gestul golănesc pentru care a luat roșu: “Am eșuat în a mă controla”
10:52

Celebrul “Burebista”, Costel Câmpeanu, a dat verdictul legat de Târnovanu: “M-aș duce să vorbesc frumos”
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 3 UPDATEMircea Lucescu, în continuare în stare gravă la ATI. Răzvan Lucescu a fost la spital alături de mama lui 4 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 5 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 6 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului