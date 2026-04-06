“Am vorbit cu doctorul”. Șumudică, copleșit după ce a mers la Mircea Lucescu la spital: “O mare tragedie”

Marius Șumudică a acordat mai multe declarații la o zi după ce a mers la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit și a ajuns în comă indusă. Antrenorul de 55 de ani a dezvăluit ce a vorbit cu soția fostului selecționer, Neli, și a descris de asemenea și atmosfera resimțită în instituția medicală.
Mircea Lucescu trece în prezent prin momente extrem de dificile. După ce în noaptea de sâmbătă spre duminică starea sa s-a înrăutățit din cauza unor aritmii severe, fostul selecționer a ajuns la ATI, unde se află în comă indusă, iar starea sa nu s-a îmbunătățit luni.
Marius Șumudică a povestit vizita de la spital
La aflarea veștii de duminică dimineața, mai multe persoane au decis să meargă să îl viziteze pe Mircea Lucescu, printre care și Marius Șumudică, cel care i-a fost elev la Rapid. Recent, antrenorul de 55 de ani a dezvăluit cum a decurs deplasarea sa la SUUB și a spus că nu a putut să îl vadă pe Mircea Lucescu, deși și-ar fi dorit.
Antrenorul plecat recent de la Al-Okhdood a prezentat și situația tensionată pe care o resimte, fiindu-i frică să își verifice telefonul de teama să nu primească o veste tragică. Pe finalul intervenției sale, Șumudică a povestit și ce dialog a purtat cu Neli, ale cărei vorbe l-au marcat cu siguranță.
“Vestea bună este că a trecut o perioadă de la problema pe care a avut-o şi nu s-a agravat. Primele 24 de ore sunt foarte importante. Sunt bulversat, mi-e şi frică să mă uit la telefon, să sun şi să cer informaţii. E o mare tragedie tot ce se întâmplă.
Ne doare. În momente de genul acesta e foarte greu. Am reuşit să ajung până la etajul 10 la spital, am trecut de trei filtre. La terapie intensivă am vorbit cu doctorul, era îngrijorat. Am intrat într-o rezervă, am stat puţin cu familia, vreo 10 minute. Mă uitam la doamna Neli, parcă privea prin mine.
Din cauza şocului, probabil. Era o atmosferă sumbră. Am încercat ieri să îl văd, nu mi s-a dat voie să intru. Îmi doream foarte mult să merg să îl văd, nu mi s-a dat voie.
Doamna Neli mi-a spus că eram unul dintre cei pe care i-a iubit foarte mult. Este o femeie foarte coerentă, mi-a reamintit de mine şi de Lupu, mi-a spus că ne iubeşte foarte mult“, a spus fostul antrenor de la Rapid, potrivit fanatik.ro.
