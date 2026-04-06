Alex Mitriță a venit cu reacția după gestul golănesc pentru care a luat roșu: “Am eșuat în a mă controla”

Alex Mitriță și-a prezentat public scuze pentru cartonașul roșu primit pe finalul meciului pierdut de echipa sa, Zhejiang Proffesional, contra celor de la Chongqing Tonglianglong. În minutul 89, fostul fotbalist de la Universitatea Craiova și-a tras de păr un adversar în tușă, iar arbitrul l-a eliminat după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Mitriță a fost de când a venit la Zhejiang unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei pe plan ofensiv, însă fotbalistul de 31 de ani a fost recent protagonistul unui moment regretabil. Într-un duel disputat duminică dimineața de echipa sa, Zhejiang, fotbalistul a avut o ieșire nervoasă și s-a ales cu un cartonaș roșu.

Mesajul de scuze al lui Alexandru Mitriță

La o zi distanță după momentul care i-a atras eliminarea din meci, Mitriță a ținut să își ceară scuze pentru cele întâmplate. Mesajul său s-a îndreptat atât către fanii echipei, cât și spre critici, menționând că faza respectivă nu îl reprezintă.

“Vreau să îmi prezint sincer scuzele pentru comportamentul din meciul de noaptea trecută. Copleșit de emoții, mi-am pierdut cumpătul și am eșuat în a mă controla. Regret cu sinceritate modul în care am gestionat situația și impactul negativ pe care l-a avut asupra echipei. Vreau să îmi cer scuze fanilor care mereu ne-au încurajat.

Acesta nu este modul în care mă comport de obicei și încalcă spiritul sportiv pe care îl datorez coechipierilor mei și jocului. Îmi asum toată responsabilitatea și mereu voi respecta standardele profesionale și disciplina pe care o cere jocul de fotbal.