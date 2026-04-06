Alex Mitriță a venit cu reacția după gestul golănesc pentru care a luat roșu: “Am eșuat în a mă controla”

Andrei Nicolae Publicat: 6 aprilie 2026, 11:08

Alex Mitriță, în timpul unui meci / Instagram mitrita28

Alex Mitriță și-a prezentat public scuze pentru cartonașul roșu primit pe finalul meciului pierdut de echipa sa, Zhejiang Proffesional, contra celor de la Chongqing Tonglianglong. În minutul 89, fostul fotbalist de la Universitatea Craiova și-a tras de păr un adversar în tușă, iar arbitrul l-a eliminat după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Mitriță a fost de când a venit la Zhejiang unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei pe plan ofensiv, însă fotbalistul de 31 de ani a fost recent protagonistul unui moment regretabil. Într-un duel disputat duminică dimineața de echipa sa, Zhejiang, fotbalistul a avut o ieșire nervoasă și s-a ales cu un cartonaș roșu.

Mesajul de scuze al lui Alexandru Mitriță

La o zi distanță după momentul care i-a atras eliminarea din meci, Mitriță a ținut să își ceară scuze pentru cele întâmplate. Mesajul său s-a îndreptat atât către fanii echipei, cât și spre critici, menționând că faza respectivă nu îl reprezintă.

Vreau să îmi prezint sincer scuzele pentru comportamentul din meciul de noaptea trecută. Copleșit de emoții, mi-am pierdut cumpătul și am eșuat în a mă controla. Regret cu sinceritate modul în care am gestionat situația și impactul negativ pe care l-a avut asupra echipei. Vreau să îmi cer scuze fanilor care mereu ne-au încurajat.

Acesta nu este modul în care mă comport de obicei și încalcă spiritul sportiv pe care îl datorez coechipierilor mei și jocului. Îmi asum toată responsabilitatea și mereu voi respecta standardele profesionale și disciplina pe care o cere jocul de fotbal.

În timp ce acest incident este regretabil, voi considera că este o lecție pentru dezvoltarea personală. Am învățat din această greșeală. Mulțumesc pentru critici. Ne vedem pe teren“, a scris jucătorul de bandă pe contul său de Instagram, la secțiunea “Stories”.

Mesajul postat de Alex Mitriță / Instagram mitrita28

De la ce a pornit faza eliminării lui Mitriță

Faza cu pricina s-a întâmplat în minutul 88, când formația sa era condusă cu 1-0. Zhejiang căuta egalarea, iar Mitriță a fost bruscat din spate de un adversar, după care românul s-a dus să bată o aruncare de la margine, crezând că echipa sa avea posesia.

Arbitrul a indicat însă opusul, iar fotbalistul de bandă, vizibil frustrat, și-a vărsat nervii pe jucătorul care îl tatonase și l-a tras de păr. Centralul a fost chemat la VAR și i-a arătat imediat după cartonașul roșu lui Mitriță, care ulterior a fost ținut cu greu de colegii săi.

De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
Zhejiang nu a mai putut face nimic în 10 oameni și a pierdut cu 1-0, păstrându-și poziția a 8-a din clasament. În patru meciuri, echipa lui Mitriță a înregistrat două victorii, o remiză și un eșec, însă are doar 2 puncte după ce a început campionatul pe -5 din cauza unei decizii federale.

