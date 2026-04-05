PAOK, remiză fără goluri în duelul cu Panathinaikos. Răzvan Lucescu, gata de revenirea în București

În ziua în care starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat, PAOK Salonic a remizat într-un meci disputat pe teren propriu contra celor de la Panathinaikos, în prima etapă de play-off.
Răzvan Lucescu s-a concentrat exclusiv pe joc, în ciuda faptului că tatăl său luptă pentru propria viață, fiind plasat în comă indusă de medicii din cadrul Spitalului Universitar din București.
PAOK – Panathinaikos 0-0, în Superliga Greciei
Răzvan Lucescu va ajunge duminică seară cu un avion privat în București, tehnicianul român fiind preocupat de starea de sănătate a tatălui său, Mircea Lucescu.
PAOK a ratat ocazia de a egala la puncte liderul AEK Atena, după ce a remizat pe teren propriu în duelul cu Panathinaikos, în prima etapă de play-off din Grecia.
Fanii și-au arătat susținerea față de cel mai important antrenor din istoria clubului elen, aflat într-un moment de cumpănă, tatăl său luptând pentru supraviețuire.
