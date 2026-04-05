Home | Fotbal | Fotbal extern | PAOK, remiză fără goluri în duelul cu Panathinaikos. Răzvan Lucescu, gata de revenirea în București

PAOK, remiză fără goluri în duelul cu Panathinaikos. Răzvan Lucescu, gata de revenirea în București

Daniel Işvanca Publicat: 5 aprilie 2026, 21:04

Comentarii
PAOK, remiză fără goluri în duelul cu Panathinaikos. Răzvan Lucescu, gata de revenirea în București

Răzvan Lucescu / Profimedia

În ziua în care starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat, PAOK Salonic a remizat într-un meci disputat pe teren propriu contra celor de la Panathinaikos, în prima etapă de play-off.

Răzvan Lucescu s-a concentrat exclusiv pe joc, în ciuda faptului că tatăl său luptă pentru propria viață, fiind plasat în comă indusă de medicii din cadrul Spitalului Universitar din București.

PAOK – Panathinaikos 0-0, în Superliga Greciei

Răzvan Lucescu va ajunge duminică seară cu un avion privat în București, tehnicianul român fiind preocupat de starea de sănătate a tatălui său, Mircea Lucescu.

PAOK a ratat ocazia de a egala la puncte liderul AEK Atena, după ce a remizat pe teren propriu în duelul cu Panathinaikos, în prima etapă de play-off din Grecia.

Fanii și-au arătat susținerea față de cel mai important antrenor din istoria clubului elen, aflat într-un moment de cumpănă, tatăl său luptând pentru supraviețuire.

Înapoi la Homepage
Comentarii


