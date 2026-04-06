Ionuţ Lupescu, mesaj din suflet pentru Mircea Lucescu: “Dumnezeu să-ţi dea putere, Nea Mircea”

Ionuţ Lupescu a transmis un mesaj pentru Mircea Lucescu, internat în stare gravă la terapie intensivă. Lupescu spune că Mircea Lucescu duce o luptă grea şi se roagă ca Dumnezeu să-i dea putere.

“Kaiserul” a însoţit mesajul cu un fragment din meciul jucat de Dinamo cu Partizan Belgrad, din semifinalele Cupei Cupelor, din 1990.

“Nea Mircea, mă uit la clipul ăsta şi mă gândesc la dumneata. Învingeam Partizan la ei acasă şi ne calificam în semifinalele Cupei Cupelor. Goluri marcate de Răducioiu şi şi de mine. Eu aveam 21 de ani, Radu avea 20, jucam în sferturile unei cupe europene şi n-aveam nicio teamă.

N-aveam teamă pentru că dumneata ne-ai insuflat mentalitatea asta — că locul nostru e acolo, că putem juca şi lupta cu fruntea sus şi încredere în noi la orice nivel, împotriva oricui. Ne-ai făcut luptători. Învingători. Şi îţi datorăm asta o întreagă generaţie de jucători. Acum dumneata duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar.

Şi ştiu că o faci cu acelaşi curaj cu care ne-ai învăţat pe noi. Nu se poate altfel — nu de la omul care ne-a format pe noi. Dumnezeu să-ţi dea putere, Nea Mircea”, a scris Lupescu pe Facebook.