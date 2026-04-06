S-au tras la sorți semifinalele Cupei Angliei. Cum arată “careul de ași” al celei mai vechi competiții de fotbal

Cupa Angliei și-a aflat luni seara toate semifinalistele după ce Leeds United a obținut o victorie dramatică în fața celor de la West Ham, câștigând la loviturile de departajare. Imediat după partida de pe London Stadium, organizatorii celei mai vechi competiții de fotbal din istorie au tras la sorți “careul de ași”, iar meciurile de pe Wembley vor fi Chelsea – Leeds, respectiv Manchester City – Southampton.

Faza sferturilor din Cupa Angliei s-a încheiat, iar meciurile din Albion nu au dezamăgit. Partidele oferite au fost extrem de spectaculoase, fie că a fost vorba despre victorii la scor sau meciuri pe muchie de cuțit decise într-un mod dramatic.

Cum s-au derulat meciurile din sferturile FA Cup

Manchester City a fost prima echipă care și-a asigurat accesul în “careul de ași” după ce a umilit-o pe Liverpool cu scorul de 4-0 sâmbăta trecută. Următoarea pe listă a fost Chelsea, care la rândul ei a făcut un scor “fluviu” în duelul cu Port Vale, formație din League One, eșalonul al treilea al fotbalului englez.

Cea mai mare surpriză a apărut însă în seara zilei de sâmbătă, când Arsenal a fost învinsă în deplasare de Southampton, echipă aflată în liga a dua din Anglia, scor 1-2. Meciul a fost decis de un gol marcat în minutul 85 de mijlocașul Shea Charles, care a crescut în academia celor de la Manchester City.

La o zi distanță, Leeds United și-a găsit și ea în loc în “careul de ași” după ce a învins-o la penalty-uri pe West Ham în cel mai dramatic meci din sferturi. Formația lui Daniel Farke a condus cu 2-0, însă s-a văzut la gol în minutele 90+3 și 90+6.