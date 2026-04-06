S-au tras la sorți semifinalele Cupei Angliei. Cum arată “careul de ași” al celei mai vechi competiții de fotbal

Cupa Angliei și-a aflat luni seara toate semifinalistele după ce Leeds United a obținut o victorie dramatică în fața celor de la West Ham, câștigând la loviturile de departajare. Imediat după partida de pe London Stadium, organizatorii celei mai vechi competiții de fotbal din istorie au tras la sorți “careul de ași”, iar meciurile de pe Wembley vor fi Chelsea – Leeds, respectiv Manchester City – Southampton.
Faza sferturilor din Cupa Angliei s-a încheiat, iar meciurile din Albion nu au dezamăgit. Partidele oferite au fost extrem de spectaculoase, fie că a fost vorba despre victorii la scor sau meciuri pe muchie de cuțit decise într-un mod dramatic.
Cum s-au derulat meciurile din sferturile FA Cup
Manchester City a fost prima echipă care și-a asigurat accesul în “careul de ași” după ce a umilit-o pe Liverpool cu scorul de 4-0 sâmbăta trecută. Următoarea pe listă a fost Chelsea, care la rândul ei a făcut un scor “fluviu” în duelul cu Port Vale, formație din League One, eșalonul al treilea al fotbalului englez.
Cea mai mare surpriză a apărut însă în seara zilei de sâmbătă, când Arsenal a fost învinsă în deplasare de Southampton, echipă aflată în liga a dua din Anglia, scor 1-2. Meciul a fost decis de un gol marcat în minutul 85 de mijlocașul Shea Charles, care a crescut în academia celor de la Manchester City.
La o zi distanță, Leeds United și-a găsit și ea în loc în “careul de ași” după ce a învins-o la penalty-uri pe West Ham în cel mai dramatic meci din sferturi. Formația lui Daniel Farke a condus cu 2-0, însă s-a văzut la gol în minutele 90+3 și 90+6.
După două reprize de prelungiri în care nicio formație nu a marcat, meciul s-a dus la loviturile de la 11 metri, unde Leeds a avut câștig de cauză, deși a ratat prima de la punctul cu var în seria de cinci. Imediat după meciul de pe London Stadium, iar rezultatul este următorul:
- Chelsea – Leeds
- Manchester City – Southampton
The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete 🏆
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 5, 2026
Meciurile de pe Wembley se vor juca pe 25 aprilie și vor stabili finala care va avea loc pe 16 mai, tot pe stadionul naționalei Angliei.
- Rafa Benitez, mesaj superb de susținere pentru familia Lucescu! Ce a declarat tehnicianul spaniol
- PAOK, remiză fără goluri în duelul cu Panathinaikos. Răzvan Lucescu, gata de revenirea în București
- Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos
- Răzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK
- Ce a postat Dennis Man, după ce a devenit campion cu PSV în Olanda