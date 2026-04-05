Rafa Benitez, mesaj superb de susținere pentru familia Lucescu! Ce a declarat tehnicianul spaniol

Daniel Işvanca Publicat: 5 aprilie 2026, 21:48

Rafa Benitez / Profimedia

Răzvan Lucescu este deja în drum spre România, la scurt timp după terminarea partidei dintre PAOK și Panathinaikos. Tehnicianul român va ajunge cu un avion privat la București, pentru a fi alături de tatăl său, plasat în comă indusă la Spitalul Universitar.

În duelul cu formația antrenată de Rafa Benitez, PAOK a scos doar un rezultat de egalitate pe teren propriu, ratând șansa de a egala liderul AEK Atena.

Rafa Benitez: „Îmi exprim susținerea în acest moment dificil”

Rafa Benitez, legendarul antrenor care a cucerit UEFA Champions League alături de Liverpool, a avut un mesaj special pentru familia Lucescu la conferința de presă de la finalul partidei dintre PAOK și Panathinaikos.

Tehnicianul oaspeților și-a arătat susținerea față de Răzvan Lucescu, care este marcat de clipele grele prin care trece tatăl său, internat în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar.

„Aș vrea să îmi exprim susținerea față de Răzvan Lucescu în acest moment dificil. Cunoaștem situația complicată prin care trece tatăl său.

Rezultatul de egalitate este echitabil. Am avut și noi ocazii pe contraatac și am închis bine spațiile. Cred că fanii vor arpecia modul în care jucătorii au dat totul pe teren”, a declarat Rafa Benitez, potrivit sport.ro.

