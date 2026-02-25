Reacția primarului din Păulești după apariția scandalului de meciuri trucate în Liga a 3-a. Mesaj ferm transmis - Antena Sport

Primarul comunei Păulești, Sandu Tudor, a oferit o primă reacție în contextul celor 34 de mandate de percheziție domiciliară ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive. Edilul a ținut să transmită că nu se va pronunța până când nu va veni ceva oficial din partea organelor competente.

Fotbalul românesc este marcat de un caz extrem de controversat de meciuri trucate. Mai multe persoane din cadrul unui club inclusiv jucători, sunt suspectate că au influențat și au viciat rezultatele din anumite partide, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive. Antena 3 CNN susține că echipa implicată ar fi CS Păulești.

Suspecţii ar fi obţinut foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. Un număr de 21 de persoane au fost duse la audieri, iar anumite surse indică faptul că printre cei vizați se numără și Gabi Matei, fostul jucător al celor de la FCSB.

Primarul din Păulești nu s-a “aruncat” să dea declarații radicale

În contextul controverselor care plutesc în jurul clubului CS Păulești, jurnaliștii de la golazo.ro au discutat cu Sandu Tudor, primarul comunei ce finanțează echipa prin intermediul Consiliului Local cu un milion de lei. Edilul a dezvăluit că odată ce ancheta respectivă se va încheia, abia atunci consiliul va decide să sancționeze oamenii implicați care se dovedesc vinovați, în cazul în care există.

“Eu nu am cunoștințe despre ce s-a întâmplat. Am înțeles că s-au făcut percheziții cu jandarmii, mascați, în toată țara. I-au luat la audieri, apoi le-au dat drumul acasă și s-a terminat. Până când organele competente își vor face datoria, vom vedea…