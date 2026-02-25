Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță - Antena Sport

Închide meniul
Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță

Home | Fotbal | Fotbal intern | Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță

Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță

Andrei Nicolae Publicat: 25 februarie 2026, 16:53

Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță

Gabi Matei, în timpul unui meci pentru FCSB / Sport Pictures

Gabi Matei este cel mai cunoscut nume care apare în contextul celor 34 de mandate de percheziție domiciliară ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive. Jucătorul de 35 de ani a fost cândva jucătorul celor de la FCSB, echipă unde a fost legitimat la patru ani și unde era văzut drept o viitoare piesă de bază la echipa națională.

Fotbalul românesc este marcat de un caz extrem de controversat de meciuri trucate. Mai multe persoane din cadrul clubului CS Păulești, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influențat și au viciat rezultatele din anumite partide, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive.

Suspecţii ar fi obţinut astfel foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. Un număr de 21 de persoane au fost duse la audieri, iar anumite surse indică faptul că printre cei vizați se numără și Gabi Matei, care a evoluat pentru CS Păulești din vara anului 2025 până la începutul anului 2026, când toți jucătorii din lot au fost dați afară.

Gabi Matei, marcat de accidentări și de probleme în viața extra-sportivă

Matei, în prezent în vârstă de 35 de ani, a fost crescut de Curtea de Argeș, iar în 2008 debuta în fotbalul mare la echipa respectivă. Momentul său cel mai important din carieră s-a petrecut în 2011, atunci când a fost transferat de la Panurii la FCSB în schimbul a 600.000 de euro, o sumă importantă oferită atunci de roș-albaștri.

Fotbalistul ce evoluează pe postul de fundaș dreapta a suferit însă imediat după ce a ajuns la noua echipă o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, după care a avut câteva leziuni la menisc. Din cauza problemelor medicale, Matei a ajuns să evolueze în doar 12 meciuri pentru FCSB în cei patru ani petrecuți în tabăra roș-albastră.

În 2012, după un an petrecut la FCSB, fundașul era apărat de Mihai Stoica, oficialul roș-albaștrilor fiind atunci convins că Matei va ajunge la naționala: “Dacă Gabi Matei nu va ajunge la echipa națională, înseamnă că tot ce am realizat în fotbalul românesc e rodul hazardului. Când va ajunge la națională, aștept scuze pentru criticile care i s-au adus“, era discursul lui Stoica, potrivit gsp.ro.

Între timp, Matei nu a ajuns să aibă nicio selecție sau convocare pentru naționala mare a României.

Gabi Matei a vorbit în trecut despre greșelile sale

Pe lângă problemele medicale, jucătorul care va împlini pe 26 februarie vârsta de 36 de ani a avut și o viață extra-sportivă tumultoasă. În trecut, Matei chiar vorbea despre aceste aspecte și recunoștea că nu și-a atins potențialul:

Puteam să fac mai mult, știu asta. Am avut și niște accidentări după ce am semnat cu Steaua (n.r. – FCSB), dar și viața extrasportivă … Mirajul Bucureștiului m-a captat și am ajuns pe o pantă descendentă, să zic.

Eu am venit singur în București și nu a avut cine să mă învețe și, din păcate, n-am putut să fac mai mult. Este important că sunt sănătos“, spunea Matei la DigiSport.

După plecarea de la CS Păulești, Gabi Matei a ajus să evolueze la Teleajenul Vălenii de Munte.

