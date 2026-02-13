Adrian Mititelu anunță o lovitură devastatoare pentru Mihai Rotaru! Ce plănuiește patronul FC U Craiova - Antena Sport

Adrian Mititelu este decis să închidă definitiv conflictul cu Universitatea Craiova, după ce Curtea de Apel Timișoara a decis că FC U Craiova 1948 este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia.
Patronul formației care a fost exclusă din toate competițiile de Federația Română de Fotbal are de gând să lupte și pentru numele clubului istoric din Bănie.
Adrian Mititelu vrea să lupte pentru numele ”Universitatea Craiova”
Adrian Mititelu i-a declarat război lui Mihai Rotaru, după ce a câștigat procesul privind sigla și palmaresul echipei istorice din Oltenia. Patronul FC U Craiova vrea să îi mai dea o lovitură finanțatorului de la Universitatea Craiova.
Într-un interviu acordat în presa națională, Mititelu a transmis că vrea să lupte în instanță și pentru numele de ”Universitatea Craiova” și este gata să facă totul pentru a reușit acest lucru.
„Așteptăm motivarea deciziei. Urmează și alte procese, în februarie, martie, aprilie și mai. Sunt diferite cauze și o mulțime de procese, pentru că așa ne-a dus viața, din cauza abuzurilor din justiție care, acum 10-12 ani, au fost ignorate și nu s-a vrut să fie sancționate. Din păcate, procedurile sunt foarte greoaie. În justiție trebuie să ai răbdare. Au trecut deja 15 ani de când se întâmplă aceste abuzuri și nu s-a făcut dreptate. Pe 5 mai e un proces important și sunt convins că vom câștiga și vom fi reprimiți în Liga 2.
Am văzut acum că spun că marca e la ei, dar nu e adevărat. Câștigaseră la Tribunalul București, pe motiv că au și palmaresul, pentru că la ora aceea era la ei, în urma deciziei de la Curtea de Apel Timișoara. Nouă, însă, ni s-a admis apelul acolo și l-am casat, chiar fără să fi câștigat noi procesul cu palmaresul, iar cauza s-a întors la Curtea de Apel. Iar acum, la ora aceasta, se judecă în poziția în care noi avem palmaresul, după ultima decizie. Deci imaginați-vă cum stă treaba.
Ei sunt în eroare și, când vorbesc de marcă, se referă de fapt la un proces cu numele, în care Pavel Badea s-a judecat cu CS Universitatea și cu copiii mei, Adiță și Gabriela, deținători ai mărcii ‘FC Universitatea’. Deci nu a fost în proces Fotbal Club. În momentul în care se va termina și acolo, va fi totul al nostru. La Timișoara s-a stabilit definitiv faptul că acest club al lui Pavel Badea a fost înființat în 1995 și nu exista în momentul în care se făcea fotbal în Craiova”.
„Va urma bătălia pentru nume”
„Nu are cum să fie cineva proprietar când nu exista la momentul în care era Universitatea Craiova. Și nu sunt eu de vină pentru situația asta, ci cei care erau atunci implicați la club și care au făcut privatizarea. Repet, noi acum suntem recunoscuți ca posesori ai palmaresului sportiv, iar procesul cu sigla cu leul se află în casare la Tribunalul București. În următoarele luni se va decide și cine are sigla. Probabil va fi o decizie cu apel. A fost casată în urmă cu șase luni și nici acum nu s-a întors la Curtea de Apel, deci e un proces netranșat, pe care eu nu am nicio emoție că îl voi câștiga.
După ce voi câștiga procesul cu sigla, va urma bătălia pentru nume, care, într-adevăr, e mai dificilă, dar, în momentul în care se vor încheia aceste procese, va fi foarte ușor să obținem și numele. În acest moment, sigla Universității Craiova este în dispută. Deci cum pot spune unii că au sigla, când FC Universitatea Craiova a fost prima care a înregistrat-o la OSIM și la Judecătorie și prima care a folosit-o din 1991? FC Universitatea era gestionara clubului, era clubul, de fapt, adică fosta CS Universitatea Craiova, secția de fotbal. Deci cum să vină niște străini să revendice o siglă în care s-au investit milioane și ani de muncă? Noi, toți finanțatorii, am băgat bani ca să susținem această siglă.
Acestea au fost niște abuzuri și niște jepci și eu cred că acum se face dreptate, ușor-ușor. Adevărul este prea profund ca să mai poată fi mistificat. Să nu uităm o chestiune foarte importantă: noi, în 2020, câștigasem procesul la Curtea de Apel Timișoara și, în februarie 2021, când decizia trebuia să devină irevocabilă, a intervenit judecătorul Budă, prietenul lui Mihai Rotaru, care a întors decizia. Au trebuit să treacă alți cinci ani ca să se facă dreptate”.
„Acea decizie a acestui judecător corupt a schimbat tot”
„A fost nevoie de nu mai puțin de cinci ani ca să se repare acea nenorocire făcută de acest Budă. Noi atunci eram în Liga 2 și ne luptam pentru promovare. Dacă lucrurile erau clare de atunci, la ora aceasta CS U Craiova era dispărută din peisaj, nu FC U! Noi am fi fost statuați drept clubul original și legitim și am fi mers la TAS și FIFA. Îi obligam să schimbe culori, sigle, tot. S-ar fi desființat sută la sută! Acea decizie a acestui judecător corupt a schimbat tot. A tras sforile, iar noi am intrat pe o pantă descendentă, am fost marginalizați, în timp ce ei au mers pe pantă ascendentă.
Cu echipa vedem ce va fi. E foarte greu să revin atâta timp cât echipa aceasta se folosește de identitatea noastră. Ne iau jucătorii, sponsorii și fanii. Foștii noștri suporteri, care sunt acum cu ei, ne înjură și consideră că le perturbăm activitatea. Nu ai cum să funcționezi atâta timp cât toată lumea e împotriva ta și puterea politică a orașului îi susține. E foarte greu. Ce să fac eu? Poți să bagi și cinci milioane de euro, că în doi ani se duc. Statul român trebuie să ne repună în drepturi, adică să ne reînscrie în competiție și să îi închidă pe ei. Dacă nu se va întâmpla asta, înseamnă că este o expropriere în fapt și au vrut să-mi ia pur și simplu afacerea. Mori cu dreptatea în mână.
Ei sunt într-o poziție superioară, sunt un club cu resurse economice foarte puternice în ultimii ani. S-a concentrat totul în oraș ca să-i ajute. Majoritatea firmelor care lucrează cu bani publici îi sponsorizează. Eu am făcut eforturi foarte mari să mă lupt cu ei. Dețin un aparat de propagandă și defăimare. Au activiști foarte mulți, 80-100 de salariați care intră peste tot și atacă, jignesc sau promovează tot felul de informații. Este un stil foarte agresiv în online și creează un val în care contează doar ceea ce vor ei. Ținând cont de toate aceste condiții, eu consider că am făcut minuni cu echipa asta”, a concluzionat Adrian Mititelu, potrivit fanatik.ro.
