Adrian Mititelu anunță o lovitură devastatoare pentru Mihai Rotaru! Ce plănuiește patronul FC U Craiova - Antena Sport

După ce voi câștiga procesul cu sigla, va urma bătălia pentru nume, care, într-adevăr, e mai dificilă, dar, în momentul în care se vor încheia aceste procese, va fi foarte ușor să obținem și numele. În acest moment, sigla Universității Craiova este în dispută. Deci cum pot spune unii că au sigla, când FC Universitatea Craiova a fost prima care a înregistrat-o la OSIM și la Judecătorie și prima care a folosit-o din 1991? FC Universitatea era gestionara clubului, era clubul, de fapt, adică fosta CS Universitatea Craiova, secția de fotbal. Deci cum să vină niște străini să revendice o siglă în care s-au investit milioane și ani de muncă? Noi, toți finanțatorii, am băgat bani ca să susținem această siglă.

Acestea au fost niște abuzuri și niște jepci și eu cred că acum se face dreptate, ușor-ușor. Adevărul este prea profund ca să mai poată fi mistificat. Să nu uităm o chestiune foarte importantă: noi, în 2020, câștigasem procesul la Curtea de Apel Timișoara și, în februarie 2021, când decizia trebuia să devină irevocabilă, a intervenit judecătorul Budă, prietenul lui Mihai Rotaru, care a întors decizia. Au trebuit să treacă alți cinci ani ca să se facă dreptate”.

„Acea decizie a acestui judecător corupt a schimbat tot”

„A fost nevoie de nu mai puțin de cinci ani ca să se repare acea nenorocire făcută de acest Budă. Noi atunci eram în Liga 2 și ne luptam pentru promovare. Dacă lucrurile erau clare de atunci, la ora aceasta CS U Craiova era dispărută din peisaj, nu FC U! Noi am fi fost statuați drept clubul original și legitim și am fi mers la TAS și FIFA. Îi obligam să schimbe culori, sigle, tot. S-ar fi desființat sută la sută! Acea decizie a acestui judecător corupt a schimbat tot. A tras sforile, iar noi am intrat pe o pantă descendentă, am fost marginalizați, în timp ce ei au mers pe pantă ascendentă.

Cu echipa vedem ce va fi. E foarte greu să revin atâta timp cât echipa aceasta se folosește de identitatea noastră. Ne iau jucătorii, sponsorii și fanii. Foștii noștri suporteri, care sunt acum cu ei, ne înjură și consideră că le perturbăm activitatea. Nu ai cum să funcționezi atâta timp cât toată lumea e împotriva ta și puterea politică a orașului îi susține. E foarte greu. Ce să fac eu? Poți să bagi și cinci milioane de euro, că în doi ani se duc. Statul român trebuie să ne repună în drepturi, adică să ne reînscrie în competiție și să îi închidă pe ei. Dacă nu se va întâmpla asta, înseamnă că este o expropriere în fapt și au vrut să-mi ia pur și simplu afacerea. Mori cu dreptatea în mână.

Ei sunt într-o poziție superioară, sunt un club cu resurse economice foarte puternice în ultimii ani. S-a concentrat totul în oraș ca să-i ajute. Majoritatea firmelor care lucrează cu bani publici îi sponsorizează. Eu am făcut eforturi foarte mari să mă lupt cu ei. Dețin un aparat de propagandă și defăimare. Au activiști foarte mulți, 80-100 de salariați care intră peste tot și atacă, jignesc sau promovează tot felul de informații. Este un stil foarte agresiv în online și creează un val în care contează doar ceea ce vor ei. Ținând cont de toate aceste condiții, eu consider că am făcut minuni cu echipa asta”, a concluzionat Adrian Mititelu, potrivit fanatik.ro.