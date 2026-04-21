Pintilii îi calcă pe urme lui Rădoi! Ce ofertă neașteptată a primit după despărțirea de FCSB

Mihai Pintilii a primit o ofertă excelentă de la Federația Română de Fotbal. Fostul antrenor de la FCSB poate să devină selecționer, dezvăluie jurnalistul Emanuel Roșu.

Nu este momentan clar la ce categorie de vârstă ar putea antrena Pintilii, însă cel mai probabil la naționala Under 20, acolo unde actualul selecționer este Adrian Iencsi, numit în funcție în luna august a anului trecut.

Pintilii a avut bătăi de cap cu Federația

Oferta primită de Pintilii este cu atât mai surprinzătoare cu cât acesta a avut mult de furcă în primele luni la FCSB după retragere deoarece nu avea licențele necesare să antreneze. Din cauza acestui caz mediatizat, Burleanu începuse în urmă cu trei ani o cruciadă împotriva „antrenorilor care folosesc licențele altor tehnicieni”. Iar Pintilii se alegea cu o amendă considerabilă.

„La 28 februarie 2023, fostul fotbalist Mihai Pintilii, care ocupă în organigrama clubului FCSB funcţia de delegat, a fost sancţionat cu 4 etape de suspendare şi 6.800 de lei de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal pentru că antrenează echipa bucureşteană fără să deţină licenţa Pro” anunța Federația în urmă cu trei ani. FRF mai avertiza atunci că amenzile pot ajunge până la 400.000 de lei în caz de recidivă.

Un caz similar a fost și cu Mirel Rădoi, cel care a făcut pasul după plecarea de la FCSB către Federație, după ce a avut bătăi de cap cu licența de antrenor. Iar în 2015 chiar era suspendat de UEFA pentru că a stat pe bancă fără să aibă licență de antrenor.