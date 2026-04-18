Momente de panică la naționala feminină a României. Selecționerului Pedrazzini i s-a făcut rău

Un nou moment de panică la echipa națională a României. De data aceasta, cea feminină. Înaintea partidei cu Cipru care va avea loc astăzi, lui Mario Pedrazzini i s-a făcut rău, iar selecționerul României ar fi fost luat cu salvarea de la arenă. Federația a negat ulterior că ar fi fost necesară intervenția medicilor de pe ambulanță și că Pedrazzini, împreună cu staff-ul medical al naționalei, au decis ca acesta să nu participe la meciul cu Cipru.

Naționala feminină a României are maximum de puncte după primele două meciuri din Grupa M a calificărilor pentru Mondial după ce le-a învins fără gol primit pe Moldova și Cipru. În partida tur cu jucătoarele din Cipru scorul a fost 4-0 pentru naționala României.

„Selecționerul Massimo Pedrazzini a acuzat o stare de amețeală la prânz, motiv pentru care nu va sta pe bancă la meciul naționalei feminine contra Ciprului de azi. În locul său, se va afla antrenoarea secundă a lotului nostru, Iulia Mera.

Starea de sănătate a selecționerului este stabilă, urmând să continue investigațiile medicale.

Multă sănătate, Mister!” a anunțat Federația pe rețelele de socializare.