“Au încercat să mă bată”. Scandal cât casa la Oțelul după plecarea unui jucător: “A țipat și a spart ușa”

Andrei Nicolae Publicat: 10 mai 2026, 15:01

Colaj Ștefan Bană - Ușă / Sport Pictures + Facebook @Daniel Bană

Plecarea lui Ștefan Bană de la Oțelul Galați a căpătat complet alte proporții după o serie de dezvăluiri și o imagine publicată de jucătorul de 21 de ani. Fostul fotbalist al moldovenilor a spus că Diego Zivulic, Paul Iacob și Joao Lameira au avut un comportament agresiv față de el, ultimii doi chiar având intenția să îl bată.

În timp ce Oțelul Galați o învingea pe Farul sâmbătă seara, Ștefan Bană și-a anunțat subit plecarea de la formația moldoveană, unde era împrumutat de la Univ. Craiova până la finalul sezonului. Inițial, mesajul fotbalistului de bandă dreaptă a fost următorul: “Mulțumesc Oțelul Galați. Conducerea clubului a decis să nu se mai bazeze pe serviciile mele din motive de indisciplină. Îmi pare rău dacă am greșit cuiva cu ceva.

Galațiul rămâne a doua mea casă, vă mulțumesc tuturor celor din staff și din conducere, nu am nimic cu nimeni, încă o dată mă repet, vă doresc să rămâneți în prima ligă și să vă salvați, baftă tuturor! Hai, Oțelul“.

Dezvăluirile șocante făcute de Ștefan Bană

Potrivit gsp.ro, fostul fotbalist al gălățenilor și-a șters ulterior postarea prin care anunța că a fost dat afară de la club “din motive de indisciplină” și a venit cu o versiune mult mai amplă, făcând acuzații serioase la adresa clubului și a trei foști colegi.

Extrema dreaptă s-a arătat dezamăgit de modul în care conducerea Oțelului a gestionat conflictele în care a fost implicat Bană, directorul sportiv chiar spunându-i că este nebun.

Am văzut tot felul de discuții în presă despre mine, vreau să clarific și eu situația după plecarea mea de la Oțelul Galați.

Totul a început de la volumul muzicii, eu ascultam muzică la mine în cameră (la maxim) și Diego Zivulic, «căpitanul echipei», mi-a dat mesaj să dau muzica mai încet. Eu n-am văzut mesajul lui și a venit la mine în cameră să bată la ușă, eu n-am auzit când el a bătut la ușă și a început să țipe și să spargă ușa după cum se vede în imaginile de aici, după care a început să țipe la mine.

Nu i-am deschis de frică, am sunat pe directorul sportiv de la echipă (Cristi Sârghi, care a început să mă facă nebun și că am nevoie să merg din nou la un control) și i-am zis că eu nu mai vreau să joc la Oțelul Galați pentru că eu nu am venit să mă bat cu nimeni, am venit să joc fotbal, nu am venit la Oțelul să mă bat cu colegii.

Nu este prima oară când s-a întâmplat ca cineva din echipă să mă provoace sau să încerce să mă bată (au mai încercat și Paul Iacob și Joao Lameira de la o fentă la antrenament), sunt total dezamăgit de conducerea Oțelului pentru neseriozitate, și îmi pare foarte rău că am fost aruncat ca o măsea stricată, după ce am ajutat clubul să își îndeplinească obiectivul de a rămâne în prima ligă.

Vreau să îmi cer scuze în fața conducerii că am jignit clubul dar nu m-am putut abține pentru că sunt și eu om până la urmă și nu îmi place să fiu călcat în picioare, și dacă am supărat pe cineva cu comportamentul meu «neadecvat», îmi cer scuze; nu am făcut asta din răutate, așa sunt eu de fel, mai «glumeț».

Prin acest mesaj am vrut să mă fac înțeles și să clarific situația aceasta tensionată care a apărut neașteptat de repede în mediul online, încă o dată baftă multă Oțelul Galați. Am dat totul pentru voi, vă mulțumesc că mi-ați întins o mână de ajutor când am avut nevoie, nu o să uit chestiile astea și o să vă am în sufletul meu tot timpul, vă respect!!! Hai Oțelul Galați!!!“, a scris Bană pe rețelele sociale.

În 23 de meciuri la Oțelul, Bană a adunat patru goluri și patru pase decisive.

