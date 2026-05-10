“Au încercat să mă bată”. Scandal cât casa la Oțelul după plecarea unui jucător: “A țipat și a spart ușa”

Plecarea lui Ștefan Bană de la Oțelul Galați a căpătat complet alte proporții după o serie de dezvăluiri și o imagine publicată de jucătorul de 21 de ani. Fostul fotbalist al moldovenilor a spus că Diego Zivulic, Paul Iacob și Joao Lameira au avut un comportament agresiv față de el, ultimii doi chiar având intenția să îl bată.

În timp ce Oțelul Galați o învingea pe Farul sâmbătă seara, Ștefan Bană și-a anunțat subit plecarea de la formația moldoveană, unde era împrumutat de la Univ. Craiova până la finalul sezonului. Inițial, mesajul fotbalistului de bandă dreaptă a fost următorul: “Mulțumesc Oțelul Galați. Conducerea clubului a decis să nu se mai bazeze pe serviciile mele din motive de indisciplină. Îmi pare rău dacă am greșit cuiva cu ceva.

Galațiul rămâne a doua mea casă, vă mulțumesc tuturor celor din staff și din conducere, nu am nimic cu nimeni, încă o dată mă repet, vă doresc să rămâneți în prima ligă și să vă salvați, baftă tuturor! Hai, Oțelul“.

Dezvăluirile șocante făcute de Ștefan Bană

Potrivit gsp.ro, fostul fotbalist al gălățenilor și-a șters ulterior postarea prin care anunța că a fost dat afară de la club “din motive de indisciplină” și a venit cu o versiune mult mai amplă, făcând acuzații serioase la adresa clubului și a trei foști colegi.

Extrema dreaptă s-a arătat dezamăgit de modul în care conducerea Oțelului a gestionat conflictele în care a fost implicat Bană, directorul sportiv chiar spunându-i că este nebun.