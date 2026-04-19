Un om din interiorul FRF face praf inovațiile lui Burleanu: “Fotbalul românesc se dezvoltă doar pe foaie”

Răzvan Burleanu, președintele FRF, se laudă constant cu anumite măsuri pe care le-a luat pentru a dezvolta fotbalul din România. Inovațiile șefului de la Casa Fotbalului nu sunt însă văzute cu ochi buni nici măcar de unii colegi din federație, Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliştilor Amatori și Nonamatori din România (AFAN), numărându-se printre contestatari.
Răzvan Burleanu a acordat recent noi declarații în fața presei după ce Comitetul Executiv l-a mandatat să poarte discuții cu Gică Hagi în vederea preluării postului de selecționer al României. Președintele Federației Române de Fotbal nu a discutat însă doar despre națională, ci și despre noi reguli pe care CEx le-a aprobat la Liga a 2-a și a 3-a în ceea ce privește secțiile de copii și juniori.
Ideile lui Burleanu, “desființate” de un membru din Comitetul Executiv
Concret, echipele din eșaloanele inferioare trebuie să fie mai atente la sectorul juvenil dacă își doresc să participe în Liga a 2-a, respectiv să intre în play-off-ul din Liga a 3-a. Deși ideile aprobate nu sună deloc rău, Emilian Hulubei știe că regulamentul este fentat ușor de formațiile angrenate.
Președintele AFAN, care este de asemenea și el membru în Comitetul Executiv al FRF, explică de ce inovațiile lui Burleanu, cum este și cea prezentată anterior, nu funcționează, dar și cum fotbalul din România arată bine doar pe hârtie.
“Ce a făcut Răzvan Burleanu până acum, în teorie, arată foarte bine. Competiții noi de copii și juniori, criterii clare pentru clasificarea academiilor, dar astea sunt doar pe foaie! Dacă s-ar implementa așa ceva și în teren conform teoriei, ar duce la o dezvoltare mult mai bună atât la copii și juniori, cât și la seniori, dar tot ceea ce e pe foaie nu există în practică, din păcate!
De exemplu, să vă explic ce fac majoritatea echipelor care depun documentele pentru clasificarea academiilor. Să zicem că ele specifică în dosar că evoluează pe un anume teren închiriat. Îl au doar pe foaie, ca să bifeze la acea clasificare. Nu joacă niciodată pe el!
Vă spun sigur, sunt mulți antrenori care își dau licența pentru clasificarea respectivă, că acel club să dispună în teorie de preparator fizic sau psiholog. Oamenii ăia nu trec o dată pe acolo, credeți-mă! Asta e realitatea din teren. Aici ar trebui avut grijă cum implementezi teoria, nu doar să o avem pe foaie și să ne lăudăm cu ea.
Fotbalul românesc se dezvoltă doar pe foaie, nu și în realitate. Asta se întâmplă acum. Ar trebui controale periodice, de mai multe ori pe an, și neanunțate înainte“, a spus Hulubei, potrivit gsp.ro.
Cum arată concret noul regulament propus de FRF pentru dezvoltarea secțiilor de copii și juniori în ligile inferioare
Pentru Liga a 2-a, la articolul 14, “Programul de dezvoltare a sectorului de juniori”, a fost adăugat un alineat conform căruia echipele care nu au un anumit scor cu academiile lor pot ajunge să fie amendate sau chiar să nu participe în competiție:
“„a) Începând cu procesul de certificare pentru sezonul 2027-2028, scorul evaluării anuale a academiilor de copii și juniori ale cluburilor care participă la campionatul național Liga 2 trebuie să fie de minimum 50 de puncte. Acesta reiese din hotărârea definitivă a comisiilor de Clasificare a Academiilor de Fotbal din România;
b) În situația în care punctajul obținut este cuprins între 40 și 50 de puncte (40<=punctaj obținut<50), solicitantul certificatului de participare, participant la campionatul național Liga 2, trebuie să facă dovada că a achitat o penalitate financiară în cuantum de 55.000 lei până la data la care managerul de evaluare va trimite rapoartele finale către Secretarul General, conform art. 7, alin. 1;
c) Dacă punctajul obținut de către cluburile care participă la campionatul național Liga 2 este mai mic de 40 de puncte, atunci certificatul de participare la campionatul național Liga 2 va fi refuzat;
d) Pentru clarificare, la procesul de certificare pentru sezonul 2027-2028 se va prezenta hotărârea definitivă a comisiilor de Clasificare a Academiilor de Fotbal din România emisă în procesul de clasificare pentru sezonul 2027-2028“, se arată într-un comunicat emis pe frf.ro.
Pentru Liga a 3-a, regulamentul vizează strict participarea în play-off, condițiile minime fiind următoarele:
“De asemenea, alineatul 3 al articolului 15, „Echipele de juniori”, se modifică astfel: 3) În cadrul oricărei echipe de juniori trebuie să fie cel puțin 18 jucători legitimați, cu excepția echipelor sub 13 ani care trebuie să aibă un număr minim de 10 jucători legitimați.
Începând cu evaluarea sezonului 2026-2027, una dintre cele 5 echipe de juniori trebuie să aibă legitimate cel puțin două junioare (fotbal mixt). Se va prezenta exportul cu vizele din Football Connect din sezonul 2026-2027. Totodată, se va prezenta un raport de meci din sezonul 2026-2027 pentru a dovedi participarea junioarelor“.
