Un om din interiorul FRF face praf inovațiile lui Burleanu: “Fotbalul românesc se dezvoltă doar pe foaie”

Răzvan Burleanu, președintele FRF, se laudă constant cu anumite măsuri pe care le-a luat pentru a dezvolta fotbalul din România. Inovațiile șefului de la Casa Fotbalului nu sunt însă văzute cu ochi buni nici măcar de unii colegi din federație, Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliştilor Amatori și Nonamatori din România (AFAN), numărându-se printre contestatari.

Răzvan Burleanu a acordat recent noi declarații în fața presei după ce Comitetul Executiv l-a mandatat să poarte discuții cu Gică Hagi în vederea preluării postului de selecționer al României. Președintele Federației Române de Fotbal nu a discutat însă doar despre națională, ci și despre noi reguli pe care CEx le-a aprobat la Liga a 2-a și a 3-a în ceea ce privește secțiile de copii și juniori.

Ideile lui Burleanu, “desființate” de un membru din Comitetul Executiv

Concret, echipele din eșaloanele inferioare trebuie să fie mai atente la sectorul juvenil dacă își doresc să participe în Liga a 2-a, respectiv să intre în play-off-ul din Liga a 3-a. Deși ideile aprobate nu sună deloc rău, Emilian Hulubei știe că regulamentul este fentat ușor de formațiile angrenate.

Președintele AFAN, care este de asemenea și el membru în Comitetul Executiv al FRF, explică de ce inovațiile lui Burleanu, cum este și cea prezentată anterior, nu funcționează, dar și cum fotbalul din România arată bine doar pe hârtie.

“Ce a făcut Răzvan Burleanu până acum, în teorie, arată foarte bine. Competiții noi de copii și juniori, criterii clare pentru clasificarea academiilor, dar astea sunt doar pe foaie! Dacă s-ar implementa așa ceva și în teren conform teoriei, ar duce la o dezvoltare mult mai bună atât la copii și juniori, cât și la seniori, dar tot ceea ce e pe foaie nu există în practică, din păcate!