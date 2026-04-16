Nicușor Dan a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a lipsit de la priveghiul lui Mircea Lucescu

Daniel Işvanca Publicat: 16 aprilie 2026, 21:24

Mircea Lucescu / Sportpictures

Arena Națională a fost loc de pelerinaj timp de două zile, cât sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus acolo, iar personalități importante din sportul românesc și nu numai au venit pentru a-și lua rămas-bun de la „Il Luce”.

Marele absent a fost președintele Nicușor Dan, care a făcut lumină în acest caz și a explicat de ce a lipsit de la catafalcul fostului selecționer al României.

Nicușor Dan nu a vrut să transforme priveghiul lui Mircea Lucescu în ceva politic

Peste 15.000 de oameni au fost la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu. Pe cel mai mare stadion al țării au sosit inclusiv oameni politici, mai puțin președintele Nicușor Dan.

Întrebat despre acest subiect, șeful statului a explicat că nu a vrut să transforme acel moment în ceva politic, motiv pentru care a decis să nu participe.

„Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. Am văzut oameni de fotbal…Am pasiunea asta de a urmări zona sportivă. Mai mult mă uit la comentarii, mai mult mă interesează reacțiile. Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite ei.

Toate acele zile când sicriul a fost la Arena Națională au fost emoționante. Eu nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o prezență a mea. Faptul că oamenii au fost extraordinar de decenți, au fost acolo cu familia, e un lucru bun pentru România. Când se întâmplă lucruri bune trebuie să le salutăm”, a declarat Nicușor Dan, potrivit Europa FM.

