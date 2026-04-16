Nicușor Dan a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a lipsit de la priveghiul lui Mircea Lucescu

Arena Națională a fost loc de pelerinaj timp de două zile, cât sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus acolo, iar personalități importante din sportul românesc și nu numai au venit pentru a-și lua rămas-bun de la „Il Luce”.

Marele absent a fost președintele Nicușor Dan, care a făcut lumină în acest caz și a explicat de ce a lipsit de la catafalcul fostului selecționer al României.

Nicușor Dan nu a vrut să transforme priveghiul lui Mircea Lucescu în ceva politic

Peste 15.000 de oameni au fost la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu. Pe cel mai mare stadion al țării au sosit inclusiv oameni politici, mai puțin președintele Nicușor Dan.

Întrebat despre acest subiect, șeful statului a explicat că nu a vrut să transforme acel moment în ceva politic, motiv pentru care a decis să nu participe.

„Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. Am văzut oameni de fotbal…Am pasiunea asta de a urmări zona sportivă. Mai mult mă uit la comentarii, mai mult mă interesează reacțiile. Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite ei.