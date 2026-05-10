Kylian Mbappe, OUT! Lovitură pentru Real Madrid înainte de derby-ul cu Barcelona

Real Madrid a primit o veste extrem de proastă în vederea partidei cu Barcelona de duminică seara. Kylian Mbappe nu va putea juca în El Clasico, motiv pentru care formația “blanco” nu l-a inclus în lotul pentru confruntarea de pe El Clasico.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona și Real Madrid dau piept astăzi pe Camp Nou într-un meci în urma căruia formația lui Hansi Flick se poate încorona campioana Spaniei pentru a doua oară la rând. Catalanii au nevoie să nu piardă, însă în fața lor va sta o echipă “blanco” care are orgoliul rănit după ce s-a întâmplat în ultima perioadă și care nu-și va permite să își vadă rivala celebrând în fața sa.

Mbappe nu va juca în El Clasico

La partida din Catalunia, Real Madrid nu se va putea baza pe unul dintre superstarurile sale, Kylian Mbappe. Accidentat după ce a suferit o leziune la mușchiul semitendinos al piciorului stâng după partida cu Betis de pe 24 aprilie, francezul era incert pentru derby.

Atacantul se antrenase cu echipa recent, iar fanii vedeau asta drept un semn bun, însă până la urmă Mbappe va absenta din El Clasico. Jucătorul care a marcat 41 de goluri în acest sezon nu s-a simțit bine la ultima sesiune de pregătire înainte de derby, motiv pentru care nu a fost inclus în lot.