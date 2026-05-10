Home | Fotbal | La Liga | Kylian Mbappe, OUT! Lovitură pentru Real Madrid înainte de derby-ul cu Barcelona

Kylian Mbappe, OUT! Lovitură pentru Real Madrid înainte de derby-ul cu Barcelona

Andrei Nicolae Publicat: 10 mai 2026, 13:52

Comentarii
Kylian Mbappe, OUT! Lovitură pentru Real Madrid înainte de derby-ul cu Barcelona

Kylian Mbappe, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Real Madrid a primit o veste extrem de proastă în vederea partidei cu Barcelona de duminică seara. Kylian Mbappe nu va putea juca în El Clasico, motiv pentru care formația “blanco” nu l-a inclus în lotul pentru confruntarea de pe El Clasico.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona și Real Madrid dau piept astăzi pe Camp Nou într-un meci în urma căruia formația lui Hansi Flick se poate încorona campioana Spaniei pentru a doua oară la rând. Catalanii au nevoie să nu piardă, însă în fața lor va sta o echipă “blanco” care are orgoliul rănit după ce s-a întâmplat în ultima perioadă și care nu-și va permite să își vadă rivala celebrând în fața sa.

Mbappe nu va juca în El Clasico

La partida din Catalunia, Real Madrid nu se va putea baza pe unul dintre superstarurile sale, Kylian Mbappe. Accidentat după ce a suferit o leziune la mușchiul semitendinos al piciorului stâng după partida cu Betis de pe 24 aprilie, francezul era incert pentru derby.

Atacantul se antrenase cu echipa recent, iar fanii vedeau asta drept un semn bun, însă până la urmă Mbappe va absenta din El Clasico. Jucătorul care a marcat 41 de goluri în acest sezon nu s-a simțit bine la ultima sesiune de pregătire înainte de derby, motiv pentru care nu a fost inclus în lot.

Reclamă
Reclamă

Cel mai probabil, locul său din atac va fi luat de Gonzalo Garcia, care va fi în față alături de Vinicius.

Echipele probabile în Barcelona – Real Madrid:

Barcelona (4-3-3): Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo – Pedro, Gavi, Olmo – Rashford, Lewandowski, Fermin Lopez;

Incerți: Raphinha;

Trucul simplu care te ajută să eviți întârzierile din aeroportTrucul simplu care te ajută să eviți întârzierile din aeroport
Reclamă

Absenți: Christensen, Lamine Yamal.

Real Madrid (4-2-2): Courtois – Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia – Camavinga, Tchouameni, Thiago, Bellingham – Brahim, Vinicius;

Absenți: Carvajal, Militao, Rodrygo, Mendy, Valverde, Arda Guler, Mbappe.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Observator
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Cine este fostul jucător de la Dinamo ajuns ospătar în Spania: ”Se făceau bani mulți”
Fanatik.ro
Cine este fostul jucător de la Dinamo ajuns ospătar în Spania: ”Se făceau bani mulți”
14:36

Starul care a marcat un gol de senzație la Mondial, aproape de retragere. World Cup 2026, ultimul dans
13:45

Conducerea Rapidului a vorbit despre varianta “Daniel Pancu” şi anunţă revoluţia în Giuleşti
13:24

Gică Hagi, mesaj de suflet pentru Galatasaray după titlul câștigat în Turcia: “Pasiune uriașă pentru fotbal”
13:15

Dinamo, anunț de ultimă oră despre sigla clubului: “Vom demara acest proces”
12:41

Omul care a “trădat” FCSB pentru Steaua a dat lovitura! Nu mai reușise asta de apoape 600 de zile
12:14

Paul Anton a semnat! Anunţul făcut în ziua în care a împlinit 35 de ani
Vezi toate știrile
1 Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS” 2 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone 4 UPDATEPanică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești 5 Sorana Cîrstea, conferinţă de presă pentru istorie! Ce a spus despre români şi despre Simona Halep şi Irina Begu 6 Imaginea postată de Andrei Cordea la miezul nopţii, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1