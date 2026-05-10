Dramă pentru Hansi Flick! A aflat că i-a murit tatăl cu câteva ore înainte de El Clasico. Va sta pe banca Barcelonei

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a aflat că i-a murit tatăl, duminică, înainte cu câteva ore de meciul cu Real Madrid, din campionatul Spaniei.

“FC Barcelona este alături de Hansi Flick la trecerea în nefiinţă a tatălui său. Îi împărtăşim durerea şi suntem alături de el şi de familia sa în aceste momente dificile”, a anunţat clubul catalan.

În ciuda tristei veşti a morţii tatălui său, Hansi Flick (61 de ani) s-a aflat la cantonamentul echipei de la Hotelul Torre Melina şi va conduce echipa de pe banca de rezerve la El Clásico cu Real Madrid.

Înainte de meciul din etapa cu numărul 35, Barca e pe primul loc cu 88 de puncte și e în cărți să ajungă la “centenar”, adică la borna de 100. Real Madrid, ocupanta locului 2, are 77 de puncte și are nevoie de victorie în El Clasico pentru a nu le permite rivalilor să celebreze un nou titlu chiar în fața lor.

Calculele sunt simple: Barca are nevoie și de un punct pentru a pune mâna pe titlul 29. Situația care s-ar putea produce pe Camp Nou ar fi nemaiîntâlnită, pentru că niciodată în istoria campionatului din Spania nu s-a mai întâmplat ca trupa “blaugrana” să își asigure matematic trofeul chiar după un meci cu marea sa rivală.