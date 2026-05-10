Conducerea Rapidului a vorbit despre varianta “Daniel Pancu” şi anunţă revoluţia în Giuleşti

Victor Angelescu susţine că Rapid se va despărţi de Costel Gâlcă la finalul sezonului, dar şi că pe lista conducerii din Giuleşti pentru postul de antrenor se află şi Daniel Pancu.
Rămâne de văzut dacă Dan Şucu îl va convinge pe “Pancone” să revină la Rapid. Mai ales în contextul în care are şansa cupelor europene cu actuala echipă, CFR Cluj.
Daniel Pancu, variantă pentru Rapid
“Am mai anunțat. Există o clauză. Obiectivul minim al clubului a fost calificarea în cupele europene. Dacă nu, contractul se încheie. Nu este nicio situație cu Daniel Pancu. Sunt multe speculații. Pancu este un nume mare pentru Rapid. În momentul de față este un antrenor cu rezultate foarte bune. V-am zis, avem o relație foarte bună.
Știm ce antrenor este. Am mai lucrat împreună. El este calificat în cupele europene cu CFR Cluj. Vom vedea. Are o șansă foarte mare. Repet, vom avea discuții pentru postul de antrenor după ce se termină sezonul. Normal că Pancu este o variantă. Din punctul meu de vedere, va mai antrena la Rapid”, a spus Angelescu, citat de fanatik.ro.
Întăriri la Rapid
În afară de un nou antrenor, urmează şi o “revoluţie” la Rapid. Victor Angelescu susţine că mai mulţi jucători vor pleca de la echipă.
„Întăriri trebuiau făcute și dacă mergeam în cupele europene. Nu vrei să pierzi în primul tur. E clar că vor exista schimbări la echipă. Vor fi mai mari sau mai mici, dar e clar că trebuie schimbări. Ne vom întări. Echipa a arătat bine în sezonul regular. Noi am avut o mare problemă în play-off. Îți trebuie jucători care să reziste sub presiune.
Vor fi schimbări 100%. Vom face modificări mai mari față de sezonul trecut. O să vedem. Strategia trebuie făcută de directorul sportiv împreună cu antrenorul. Domnul Șucu a investit în fiecare an. Sunt convins că banii nu reprezintă o problemă la Rapid. În acest sezon s-au plătit două milioane de euro pe transferuri”, a mai spus Victor Angelescu.
- Dinamo, anunț de ultimă oră despre sigla clubului: “Vom demara acest proces”
- Ultimele detalii despre problema medicală a lui Alex Dobre. Ce a pățit mai exact jucătorul Rapidului
- Toate calculele sunt aici. Scenariile luptei la titlu dintre Universitatea Craiova şi U Cluj
- Gabi Balint a dat verdictul în lupta pentru titlu și cupă dintre “U” Cluj și Universitatea Craiova: “Ar fi bine”
- “Mergem fără presiune”. Cristiano Bergodi, gata de cele două “finale” dintre “U” Cluj și Universitatea Craiova