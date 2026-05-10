Conducerea Rapidului a vorbit despre varianta “Daniel Pancu” şi anunţă revoluţia în Giuleşti

Victor Angelescu susţine că Rapid se va despărţi de Costel Gâlcă la finalul sezonului, dar şi că pe lista conducerii din Giuleşti pentru postul de antrenor se află şi Daniel Pancu.

Rămâne de văzut dacă Dan Şucu îl va convinge pe “Pancone” să revină la Rapid. Mai ales în contextul în care are şansa cupelor europene cu actuala echipă, CFR Cluj.

Daniel Pancu, variantă pentru Rapid

“Am mai anunțat. Există o clauză. Obiectivul minim al clubului a fost calificarea în cupele europene. Dacă nu, contractul se încheie. Nu este nicio situație cu Daniel Pancu. Sunt multe speculații. Pancu este un nume mare pentru Rapid. În momentul de față este un antrenor cu rezultate foarte bune. V-am zis, avem o relație foarte bună.

Știm ce antrenor este. Am mai lucrat împreună. El este calificat în cupele europene cu CFR Cluj. Vom vedea. Are o șansă foarte mare. Repet, vom avea discuții pentru postul de antrenor după ce se termină sezonul. Normal că Pancu este o variantă. Din punctul meu de vedere, va mai antrena la Rapid”, a spus Angelescu, citat de fanatik.ro.

Întăriri la Rapid

În afară de un nou antrenor, urmează şi o “revoluţie” la Rapid. Victor Angelescu susţine că mai mulţi jucători vor pleca de la echipă.