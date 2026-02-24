Ionuţ Chirilă şi-a găsit echipă. Va antrena în România: "Eu aşa ştiu" - Antena Sport

Ionuţ Chirilă este gata să revină în antrenorat, după o lungă perioadă de pauză. Anunţul a fost făcut de Florin Prunea.

”Chirilă e aproape de a semna cu o echipă din România. Dar nu pot să vă zic cu cine. E din Liga 2. Eu așa știu.

Mi-a cerut referințe despre el. Am spus-o tot timpul. Avea el altele, dar de muncit, nu aveam ce să îi reproșez. Eu i-am spus:

“Muncește, dar frână la anumite lucruri. Trebuie să stai lângă el”. El muncește. De dimineața până seara era pe teren”, a spus Prunea, potrivit iamsport.ro.

Prunea şi Ionuţ Chirilă au colaborat în 2014, la Poli Iaşi. În mandatul de președinte al fostului portar, Chirilă nu a reuşit să stea mult. A câștigat un meci, a obținut un singur egal și a pierdut patru partide.