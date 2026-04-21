Gaziantep, anunț oficial despre venirea lui Mirel Rădoi: „Acord preliminar”

Gaziantep a făcut un anunț oficial despre venirea lui Mirel Rădoi. Turcii au confirmat faptul că au ajuns la un acord cu antrenorul care s-a despărțit de FCSB

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi și-a luat azi la revedere de la Gigi Becali, la o zi după ce FCSB a învins-o pe Farul cu 3-2. Antrenorul și-a încheiat al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor după doar cinci meciuri.

La câteva ore după ce FCSB a anunțat oficial plecarea lui Mirel Rădoi, cei de la Gaziantep au transmis și ei un mesaj despre venirea antrenorului român.

Turcii au transmis că Rădoi este așteptat în Turcia, alături de staff-ul său, pentru a semna noul contract. Aceștia urmează să părăsească România în seara de marți.

„Clubul nostru de fotbal Gaziantep a ajuns la un acord preliminar cu Mirel Radoi, fostul director tehnic al echipei naționale a României, pentru postul de antrenor principal.