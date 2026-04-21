Gaziantep, anunț oficial despre venirea lui Mirel Rădoi: „Acord preliminar”

Gaziantep a făcut un anunț oficial despre venirea lui Mirel Rădoi. Turcii au confirmat faptul că au ajuns la un acord cu antrenorul care s-a despărțit de FCSB
Mirel Rădoi și-a luat azi la revedere de la Gigi Becali, la o zi după ce FCSB a învins-o pe Farul cu 3-2. Antrenorul și-a încheiat al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor după doar cinci meciuri.
Gaziantep, anunț oficial despre venirea lui Mirel Rădoi
La câteva ore după ce FCSB a anunțat oficial plecarea lui Mirel Rădoi, cei de la Gaziantep au transmis și ei un mesaj despre venirea antrenorului român.
Turcii au transmis că Rădoi este așteptat în Turcia, alături de staff-ul său, pentru a semna noul contract. Aceștia urmează să părăsească România în seara de marți.
„Clubul nostru de fotbal Gaziantep a ajuns la un acord preliminar cu Mirel Radoi, fostul director tehnic al echipei naționale a României, pentru postul de antrenor principal.
Domnul Mirel Radoi și echipa acestuia au fost invitați în orașul nostru pentru a finaliza negocierile avansate cu conducerea clubului nostru.
Vă aducem cu respect acest lucru la cunoștința publicului”, a anunțat Gaziantep, pe paginile oficiale ale clubului.
Mirel Rădoi va încasa un salariu de 900.000 de euro pe an la Gaziantep, după cum a anunțat Gigi Becali. Fostul antrenor al formației de pe locul 11 din Turcia, Burak Yilmaz, încasa doar 350.000 de euro.
