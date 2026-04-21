E oficial, Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! S-a întâlnit cu Gigi Becali și i-a comunicat decizia

Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB la Gaziantep! Potrivit Fanatik.ro, cei doi s-au întâlnit, iar antrenorul i-a comunicat decizia luată.

Despărțirea de FCSB devine concretă acum, iar antrenorul va pleca în Turcia, la Gaziantep FK.

Rădoi a decis să plece după ce a intrat în conflict cu Gigi Becali. Scandalul dintre cei doi a plecat de la titularizarea lui Chiricheș. Patronul i-a cerut să nu-l trimită în echipa de start, dar Rădoi nu s-a conformat.

Totodată, oferta turcilor ar fi una atractivă din punct de vedere financiar pentru Rădoi, și ar include obiective clare pentru sezonul viitor. El ar urma să încaseze aproximativ 900.000 de euro pe sezon în Turcia.

Gigi Becali a cofirmat plecarea antrenorului.