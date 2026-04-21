E oficial, Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! S-a întâlnit cu Gigi Becali și i-a comunicat decizia

Radu Constantin Publicat: 21 aprilie 2026, 15:10

Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB la Gaziantep! Potrivit Fanatik.ro, cei doi s-au întâlnit, iar antrenorul i-a comunicat decizia luată.

Despărțirea de FCSB devine concretă acum, iar antrenorul va pleca în Turcia, la Gaziantep FK.

Rădoi a decis să plece după ce a intrat în conflict cu Gigi Becali. Scandalul dintre cei doi a plecat de la titularizarea lui Chiricheș. Patronul i-a cerut să nu-l trimită în echipa de start, dar Rădoi nu s-a conformat.

Totodată, oferta turcilor ar fi una atractivă din punct de vedere financiar pentru Rădoi, și ar include obiective clare pentru sezonul viitor. El ar urma să încaseze aproximativ 900.000 de euro pe sezon în Turcia.

Gigi Becali a cofirmat plecarea antrenorului.

„Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre niciun fel de supărare, nu e niciun fel de problemă cu Chiricheș sau alte supărări. E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie. Câștigă foarte mulți bani, cu totul 900.000 de euro, partea lui pe an. Salariul va fi de 65.000 de euro lunar și 100.000 de euro primă de instalare. Mi-a arătat băiatul contractul ca să văd că e un contract mare și eu nu pot să-l opresc de la atâția bani să plece. Am crezut că e un contract mai mic, dar e un contract mare și el vrea să facă performanță, vrea să impresioneze în Turcia, să ajungă la echipe mari”, a declarat Gigi Becali pentru sursa menționată anterior.

 

ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţeANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Primele imagini din interiorul CET VEST Bucureşti cu incendiul care a lăsat mii de blocuri fără apă caldă
Primele imagini din interiorul CET VEST Bucureşti cu incendiul care a lăsat mii de blocuri fără apă caldă
E gata! Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB! Exclusiv
E gata! Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB! Exclusiv
“Farul avea nevoie de un antrenor cu experiență!” Stoican, făcut praf de Șumudică
Carolina Hurricanes, victorie dramatică în al doilea overtime! Edmonton a început cu dreptul seria cu Anaheim. Rezultele serii
Ibrahima Konate a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu fundaşul lui Liverpool
“Am antrenor!” Gigi Becali i-a făcut ofertă cu salariu de 1,5 milioane de euro lui Mirel Rădoi
“Aţi procedat exact ca Iuda” Mama lui Alex Dobre a sărit în apărarea fiului său: “Restul e doar zgomot”
EXCLUSIVCine investește la Steaua: MApN are pe masă două oferte de milioane de euro, una din România, alta din străinătate!
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 5 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român” 6 O echipă din play-out nu a primit licenţa pentru Liga 1!
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea ClujDecizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj