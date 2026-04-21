E oficial, Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! S-a întâlnit cu Gigi Becali și i-a comunicat decizia

Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB la Gaziantep! Potrivit Fanatik.ro, cei doi s-au întâlnit, iar antrenorul i-a comunicat decizia luată.
Despărțirea de FCSB devine concretă acum, iar antrenorul va pleca în Turcia, la Gaziantep FK.
Rădoi a decis să plece după ce a intrat în conflict cu Gigi Becali. Scandalul dintre cei doi a plecat de la titularizarea lui Chiricheș. Patronul i-a cerut să nu-l trimită în echipa de start, dar Rădoi nu s-a conformat.
Totodată, oferta turcilor ar fi una atractivă din punct de vedere financiar pentru Rădoi, și ar include obiective clare pentru sezonul viitor. El ar urma să încaseze aproximativ 900.000 de euro pe sezon în Turcia.
Gigi Becali a cofirmat plecarea antrenorului.
„Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre niciun fel de supărare, nu e niciun fel de problemă cu Chiricheș sau alte supărări. E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie. Câștigă foarte mulți bani, cu totul 900.000 de euro, partea lui pe an. Salariul va fi de 65.000 de euro lunar și 100.000 de euro primă de instalare. Mi-a arătat băiatul contractul ca să văd că e un contract mare și eu nu pot să-l opresc de la atâția bani să plece. Am crezut că e un contract mai mic, dar e un contract mare și el vrea să facă performanță, vrea să impresioneze în Turcia, să ajungă la echipe mari”, a declarat Gigi Becali pentru sursa menționată anterior.
