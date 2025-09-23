Gianluigi Donnarumma a recunoscut că voia să rămână la PSG: "E dificil când treci prin atâtea lucruri" - Antena Sport

Gianluigi Donnarumma, care a primit Trofeul Iaşin, acordat celui mai bun portar al sezonului precedent, luni seara, la gala premiilor ”Balonul de Aur”, a declarat că şi-a dorit să rămână la campioana Europei, PSG, înainte de transferul său la Manchester City.

Portarul de 26 ani, care s-a alăturat lui PSG de la AC Milan în 2021, a fost un jucător cheie pentru echipa pariziană care a câştigat primul titlu al Ligii Campionilor sezonul trecut şi a fost întrebat la ceremonia de decernare a premiilor Balonul de Aur de luni dacă şi-a dorit să rămână la Paris.

Gianluigi Donnarumma a recunoscut că voia să rămână la PSG

”Da, când treci prin atâtea lucruri pozitive, când petreci mult timp cu prieteni buni, este dificil”, a declarat Donnarumma reporterilor după ce a primit trofeul Iaşin.

Italianul a adăugat că s-a stabilit acum la City, unde a semnat un contract pe cinci ani, iar conform presei britanice City a plătit 30 de milioane de lire sterline pentru portar.

”Dar adevărul este că am găsit un club extraordinar (Manchester City), cu jucători extraordinari, şi m-au primit ca o mare familie şi asta este important pentru mine. Schimbarea este dificilă, dar la bază am găsit (la PSG) suporteri cu adevărat extraordinari, jucători extraordinari, personalul, antrenorul, directorul sportiv, preşedintele. De aceea am vrut să rămân”, a spus internaţionalul italian.