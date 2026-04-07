Gică Hagi, cu lacrimi în glas după moartea lui Mircea Lucescu: “Nu pot să vorbesc, mi-a fost ca un părinte”

Gică Hagi şi-a găsit cu greu cuvintele după moartea lui Mircea Lucescu, antrenorul care l-a ajutat enorm în carieră.
Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. Ulterior, situaţia sa s-a complicat şi marţi a venit tragicul anunţ al medicilor.
Gică Hagi, cu lacrimi în glas după moartea lui Mircea Lucescu
“Mi-a dat încredere, a fost lângă mine, m-a sprijinit, mi-a fost ca un părinte. A fost mai mult decât un antrenor, un părinte, un profesor, mi-a oferit multe. Speram să treacă şi peste acest examen, dar din păcate azi a plecat de lângă noi.
De-abia pot să vorbesc. Am fost un copil pe care el l-a crescut. A însemnat enorm pentru mine, a fost ca un părinte. Dumnezeu să-l ierte!”, a spus Hagi, citat de digi24.ro.
Fostul antrenor al naţionalei Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unde era internat din 29 martie.
”Astăzi marţi, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titraţi antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generaţii întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol naţional. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.
Marţi, el a fost supus unei investigaţii CT complexe, care a evidenţiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism.
