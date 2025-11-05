Gică Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: "Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea" - Antena Sport

Închide meniul
Gică Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: “Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 12:41

Gică Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea

Gică Hagi a ţinut să îi mulţumească lui Emeric Ienei pentru tot ajutorul pe care i l-a acordat în carieră. “Regele” a postat un mesaj pe Facebook la două ore după decesul celui mai titrat antrenor din istoria României.

Gică Hagi, mesaj după moartea lui Emeric Ienei

Legendarul antrenor al Stelei s-a stins pe 5 noiembrie, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor era internat în spital la Oradea.

“Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a fost mesajul lui Gică Hagi.

Cine a fost Emeric Ienei

Emeric Ienei, care a încetat din viaţă miercuri, este antrenorul legendar al Stelei, cel care a condus echipa la câştigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986.

Emeric Ienei s-a născut la 22 martie 1937, la Agrişu Mic, în judeţul Arad.

Deşi şi-a dorit să devină avocat, el a ajuns fotbalist şi ca jucător a activat la echipele UTA Arad, Steaua Bucureşti şi Kayserispor.

A câştigat de trei ori titlul de şi de patru ori Cupa României, toate cu Steaua Bucureşti.

Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua Bucureşti, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton, Panionios şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.

Cea mai mare performanţă din cariera sa de tehnician a fost câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986. Tot cu Steaua a câştigat cinci titluri şi trei Cupe ale României.

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler.

El a primit şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.

