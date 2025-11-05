Gică Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: "Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea" - Antena Sport

Gică Hagi a ţinut să îi mulţumească lui Emeric Ienei pentru tot ajutorul pe care i l-a acordat în carieră. “Regele” a postat un mesaj pe Facebook la două ore după decesul celui mai titrat antrenor din istoria României.

Gică Hagi, mesaj după moartea lui Emeric Ienei

Legendarul antrenor al Stelei s-a stins pe 5 noiembrie, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor era internat în spital la Oradea.

“Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a fost mesajul lui Gică Hagi.

Cine a fost Emeric Ienei

Emeric Ienei, care a încetat din viaţă miercuri, este antrenorul legendar al Stelei, cel care a condus echipa la câştigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986.