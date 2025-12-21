Ultimul sezon la Real Madrid? Ce a făcut Vinicius, după ce a fost huiduit în meciul cu Sevilla - Antena Sport

Închide meniul
Ultimul sezon la Real Madrid? Ce a făcut Vinicius, după ce a fost huiduit în meciul cu Sevilla

Daniel Işvanca Publicat: 21 decembrie 2025, 8:51

Ultimul sezon la Real Madrid? Ce a făcut Vinicius, după ce a fost huiduit în meciul cu Sevilla

Vinicius Junior, Real Madrid / Profimedia

Real Madrid a primit vizita celor de la Sevilla, în ultimul meci de campionat din anul 2025, iar partida s-a încheiat cu o victorie în favoarea echipei antrenate de Xabi Alonso, scor 2-0.

Publicul de pe ”Bernabeu” l-a taxat pe brazilianul Vinicius Junior, pentru evoluțiile modeste din ultima perioadă, dar și pentru faptul că a destabilizat atmosfera din vestiar, din cauza conflictului cu Alonso.

Vinicius Junior, huiduit copios de fanii Realului

Dacă pentru Kylian Mbappe meciul cu Sevilla a venit la pachet cu egalarea unui record deținut de Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior a avut parte de o seară neagră în fața propriilor suporteri.

Înlocuit în minutul 83 al disputei de pe ”Bernabeu”, acesta a fost huiduit la scenă deschisă de suporterii „los blancos”, acesta fiind al al 17-lea meci consecutiv fără gol marcat pentru fotbalist.

Mai mult decât atât, conflictul dintre acesta și suporteri a fost confirmat chiar de acesta. După partida cu Sevilla, Vini și-a schimbat poza de profil de pe Instagram cu una de la naționala Braziliei. Tot pe contul de social media, acesta a postat fotografii de la jocul cu Sevilla, cu descrierea „…”.

View this post on Instagram
 
A post shared by Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

