Ultimul sezon la Real Madrid? Ce a făcut Vinicius, după ce a fost huiduit în meciul cu Sevilla - Antena Sport

Real Madrid a primit vizita celor de la Sevilla, în ultimul meci de campionat din anul 2025, iar partida s-a încheiat cu o victorie în favoarea echipei antrenate de Xabi Alonso, scor 2-0.
Publicul de pe ”Bernabeu” l-a taxat pe brazilianul Vinicius Junior, pentru evoluțiile modeste din ultima perioadă, dar și pentru faptul că a destabilizat atmosfera din vestiar, din cauza conflictului cu Alonso.
Vinicius Junior, huiduit copios de fanii Realului
Dacă pentru Kylian Mbappe meciul cu Sevilla a venit la pachet cu egalarea unui record deținut de Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior a avut parte de o seară neagră în fața propriilor suporteri.
Înlocuit în minutul 83 al disputei de pe ”Bernabeu”, acesta a fost huiduit la scenă deschisă de suporterii „los blancos”, acesta fiind al al 17-lea meci consecutiv fără gol marcat pentru fotbalist.
Mai mult decât atât, conflictul dintre acesta și suporteri a fost confirmat chiar de acesta. După partida cu Sevilla, Vini și-a schimbat poza de profil de pe Instagram cu una de la naționala Braziliei. Tot pe contul de social media, acesta a postat fotografii de la jocul cu Sevilla, cu descrierea „…”.
🚨 Vinicius Jr replaced his Real Madrid pic with Brazil profile pic on Instagram and posted “…” caption after whistles.
“The fans have the right to express their opinion”, says Xabi Alonso. “It was a tough match, and we realize we can improve. We'll use this time to rest”. pic.twitter.com/j9VrnczxkS
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025
🚨 𝗦𝗧𝗔𝗧: Vinicius has now failed to score in 17 consecutive games. pic.twitter.com/d9q8jWtQh9
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 20, 2025
View this post on Instagram
A post shared by Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)
