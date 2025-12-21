Sorana Cîrstea, anunț uriaș la final de 2025: „M-au făcut să îmi doresc să mai continui” - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea, anunț uriaș la final de 2025: „M-au făcut să îmi doresc să mai continui"

Tenis | Sorana Cîrstea, anunț uriaș la final de 2025: „M-au făcut să îmi doresc să mai continui"
Sorana Cîrstea, anunț uriaș la final de 2025: „M-au făcut să îmi doresc să mai continui"

Daniel Işvanca Publicat: 21 decembrie 2025, 8:40

Sorana Cîrstea, anunț uriaș la final de 2025: M-au făcut să îmi doresc să mai continui”

Sorana Cîrstea / Getty Images

Sorana Cîrstea a anunțat recent că anul 2026 va fi ultimul din cariera sa de jucătoare profesionistă, iar acum sportiva în vârstă de 35 de ani a venit cu vești importante pentru fanii săi.

Concret, ea a transmis că va lua parte la ediția din anul 2026 a Transylvania Open, turneu care va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026 la Cluj.

Sorana Cîrstea și-a anunțat participarea la Transylvania Open

După ce a confirmat că va lua startul pentru ultima oară în carieră la Australian Open, Sorana Cîrstea a venit cu un nou anunț îmbucurător pentru fanii tenisului.

Sportiva a confirmat că va fi prezentă la turneul de tenis Transylvania Open, printr-un anunț publicat pe contul oficial de Instagram. Aceasta a transmis că experiența de anul acesta, dar și căldura publicului de la Cluj, au convins-o să participe din nou.

„Sunt extrem de încântată să anunț că, în perioada 31 ianuarie – 7 februarie, voi participa la Transylvania Open în Arena BT. Experiența de anul trecut și modul în care am fost primită m-au făcut să îmi doresc să mai continui. Abia aștept să revin pe teren la Cluj! Sper să ne vedem acolo. Vă pup!”, a scris Sorana Cîrstea pe social media.

Comentarii


