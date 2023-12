Gică Hagi s-a comparat cu Diego Maradona: "Mi se spunea Maradona din Carpaţi, dar am fost mai bun ca el" - Antena Sport

Gică Hagi consideră că a fost mai bun decât Maradona în meciul României cu Argentina de la Coppa del Mondo ’90

„Regele” a făcut această declaraţie în trailerul filmului documentar despre „Generaţia de Aur”

Gică Hagi s-a comparat cu regretatul campion mondial Diego Armando Maradona. „Regele" a spus că a fost mai bun decât Maradona în meciul României cu Argentina de la Campionatul Mondial din Italia 90. România a făcut 1-1 atunci cu Argentina. Declaraţia lui Hagi a fost făcută în trailerul filmului-documentar "Hai, România! – Povestea Generației de Aur".

Filmul despre „Generaţia de Aur” va apărea în cinematografe pe 1 martie 2024. Anul viitor, „Generaţia de Aur” va juca un meci demonstrativ, la data de 18 mai 2024, Hagi, Popescu, Ilie Dumitrescu, Răducioiu şi ceilalţi luându-şi rămas-bun de la fani la 30 de ani de la cea mai bună clasare a României la un Campionat Mondial. În 1994, România ajungea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din SUA, acolo unde era eliminată dramatic de Suedia, după prelungiri şi lovituri de departajare.

Gică Hagi s-a comparat cu regretatul campion mondial Diego Maradona

”Lumea spunea despre mine că sunt Maradona din Carpați. Dar eu cred că am fost mai bun ca el. Am jucat mai bine și am ieșit cu capul sus”, a spus Gheorghe Hagi în filmul care urmează să fie lansat în cinematografe chiar la începutul primăverii.