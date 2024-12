Gigi Becali a spus de ce s-a rupt colaborarea dintre FCSB şi Helmut Duckadam: "Nu a vrut, a plecat" - Antena Sport

Helmut Duckadam şi Nicolae Stanciu, în perioada în care primul era preşedinte de imagine la FCSB, iar al doilea evolua la echipa lui Gigi Becali / Sport Pictures - Razvan Pasarica via Hepta

Gigi Becali a rememorat momentul plecării lui Helmut Duckadam de la FCSB. Duckadam a fost preşedinte de imagine al roş-albaştrilor timp de 10 ani, în perioada 2010-2020.

Becali a dezvăluit că, în perioada pandemiei de coronavirus, a vrut să îi micşoreze salariul lui Duckadam. Potrivit patronului FCSB-ului, „Eroul de la Sevilla” a refuzat acest lucru.

Gigi Becali a povestit cum s-a produs „ruptura” dintre FCSB şi Helmut Duckadam

În ciuda plecării de la FCSB, Duckadam a recunoscut că a fost ajutat de Gigi Becali şi şi-a păstrat recunoştinţa faţă de milionar pentru acest lucru.

„Am colaborat cu el mult, am vrut să-l ajut, a fost un om de valoare, a avut niște probleme financiare și am vrut să-l ajut. Într-un fel mă bucur că l-am ajutat, pentru că el era un om de mare caracter.

După aia ne-am despărțit, eu i-am mai micșorat din salariu, avea 2.500 (n.r.: euro) cam așa, pe lună, era președinte onorific. Am vrut să-i fac 1.500, n-a vrut, a plecat.