Gigi Becali, anunţ incredibil despre transferul lui Drăguşin: "Dacă era la mine, îl dădeam cu 35 de milioane de euro!" - Antena Sport

Gigi Becali, anunţ incredibil despre transferul lui Drăguşin

Cu cât l-ar fi putut vinde pe Drăguşin Gigi Becali a făcut anunţ incredibil despre transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham. Patronul de la FCSB a spus că dacă fundaşul de 21 de ani juca la FCSB, îl vindea acum cu 35 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali e convins că el poate vinde jucători mai bine decât cluburile din Seria A. Mai mult, patronul de la FCSB a spus că întotdeauna a vândut jucători peste preţul pieţei.

Gigi Becali, anunţ incredibil despre transferul lui Drăguşin

„Am zis acum 4-5 luni că Radu Drăgușin se va vinde pe 30-40 milioane. Pe cât s-a dat? 30? Atât am zis! M-am uitat la 2-3 meciuri, nici nu m-am uitat la toate meciurile. Eu am vândut sub preț din România vreodată?