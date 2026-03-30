Gigi Becali, prima reacţie după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital. Sfatul pe care “Il Luce” nu l-a ascultat: “Băi, Mircea…”

Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Mircea Lucescu a ajuns de urgenţă la spital. Selecţionerul a fost resuscitat şi a fost internat, urmând să lipsească de pe banca naţionalei la duelul amical cu Slovacia de marţi.
Gigi Becali a dezvăluit că înainte ca Mircea Lucescu să leşine în cantonamentul naţionalei, l-a sfătuit pe acesta să renunţe la echipă. “Il Luce” i-ar fi spus că nu are încotro şi trebuie să-i pregătească pe “tricolori” pentru barajul cu Turcia.
Gigi Becali, prima reacţie după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital
Gigi Becali a transmis că ar fi vrut chiar să vorbească personal cu Gică Hagi, pentru a-l convinge să preia naţionala. Patronul de la FCSB a mai recunoscut că nu a fost surprins să audă de noile probleme cu care s-a confruntat Mircea Lucescu, în cantonamentul de la Mogoşoaia.
“I-am zis ‘Băi, Mircea, ai o vârstă. Gata! Băi, Mircea! Îți spun ca unui frate’. Să nu se supere. ‘Retrage-te!’ El a zis ‘Băi, Gigi, o las, dar nu vrea nimeni să o ia’. ‘Păi Hagi?’ ‘Nu vrea’. ‘Vorbesc eu cu el!’ Nu am vorbit cu Gică, dar i-am zis lui Gică Popescu. A venit cu Zoli să negociem niște procente și i-am transmis lui Gică treaba asta. Dar cred că i-am spus și lui Gică treaba asta, nu mai țin minte.
Nu am rămas șocat, știam că e bolnav. Voi nu știați că e bolnav? Toată lumea știa că e bolnav. Când am auzit am zis ‘Uite, bă, săracul… Nu își vedea de treaba lui?’ Băi, Mircea, ai 80 de ani. Stai liniștit! Te-a ajutat Dumnezeu. La el nu era de bani, că are bani mulți.
Pasiunea, dar pasiunea asta o poți pasiona până la o vârstă. Dup-aia nu mai poți. Mai ales că el are cu inima, el a făcut operație pe cord. Când faci operație pe cord… Inima ta deja e afectată, săraca”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Mircea Lucescu a rămas internat în Bucureşti şi nu a făcut deplasarea la Bratislava. Slovacia – România se va juca marţi, de la ora 21:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
