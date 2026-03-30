Rocada care încinge lupta pentru titlu. Analiza lui Adrian Georgescu, după MP al Japoniei

Uneori, norocul poate schimba destinul unei curse. În Formula 1, sunt două forme sub care acesta, în general, acționează: începe ploaia sau un accident aduce mașina de siguranță pe traseu.
În rest, lucrurile erau destul de previzibile în Marele Premiu al Japoniei. Cu excepția lui Bottas, care rula ultimul, toți piloții plecaseră cu o strategie cu o singură oprire, medii – hard. George Russell ar fi câștigat cursa fără probleme. Colegul lui, Antonelli, avusese un start slab, în urma căruia ajunsese de pe prima poziție pe cea de-a cincea. Recuperase apoi, grație pachetului superior Mercedes, dar ajunsese doar pe poziția a patra.
Ghinionul lui Russell
În turul 16, ordinea era Piastri (McLaren), Russell (Mercedes), Leclerc (Ferrari), Antonelli (Mercedes), Hamilton (Ferrari). Piastri, după un weekend excelent, avusese un start excepțional, chiar mai bun decât cel realizat de piloții Ferrari. Să notăm că McLaren a fost singura echipă care a păstrat pentru cursă ambele seturi de gume hard noi. În turul 16, lui Piastri i s-a propus să intre la boxe și să-i facă un undercut lui Russell. Australianul a acceptat.
Fereastra de intrare la boxe pentru gumele medii era între tururile 15 – 21.
Există însă un risc la acest tip de undercut. Pneurile hard intră greu în temperatură, mai ales la Suzuka, unde pista fusese mai mult de jumătate reasfaltată. Durează cel puțin trei tururi până gumele hard încep să dea randament, răstimp în care timpii sunt ceva mai slabi. Leclerc a schimbat în turul 17, Piastri în 19. Russell devenise noul lider, având 2,8 secunde în fața lui Antonelli. În turul 22, George Russell a intrat și el la standuri. La câteva secunde după aceea, Bearman a lovit parapetul și mașina de siguranță și-a făcut apariția pe traseu. Greșeala lui Bearman a dus la rearanjarea total neașteptată a cărților.
Accidentul lui Bearman a schimbat tot
Diferența de timp, la Suzuka, între o oprire normală la boxe și una realizată în regim de safety-car este de peste 10 secunde. Din plutonul fruntaș, doar Antonelli și Hamilton încă nu intraseră la standuri. Ei au primit cadou aceste peste 10 secunde.
Hamilton nu a putut profita ulterior de acest avantaj. La ieșirea de la boxe, a fost ținut puțin pe loc, pentru a evita o eliberare periculoasă (Verstappen venea pe linia boxelor). A pierdut timp și a ieșit în spatele lui Piastri și Russell, ceea ce i-a distrus complet “undercut-ul gratuit” oferit de safety car.
Antonelli însă a revenit lider pe pistă. Fără mașină în față care să-i arunce ”aer murdar”, care contează mult la Suzuka, fără lupte în care să fie angrenat, italianul a terminat cu aproape 14 secunde în fața lui Piastri și cu aproape 16 înaintea colegului său Russell, rivalul lui principal în lupta pentru titlu. Englezul nu l-a putut depăși pe Piastri. Mai mult, nu și-a putut menține nici poziția a treia, pe care a pierdut-o în fața lui Leclerc. Monegascul punctează constant: în niciuna dintre cele patru curse de până acum nu a coborât sub locul al patrulea.
Antonelli este noul lider în clasamentul general, cu 72 de puncte, depășindu-l pe fostul lider, Russell, cu 9 puncte. Urmează o pauză de peste o lună, ca urmare a anulării curselor din Arabia Saudită și Bahrain.
