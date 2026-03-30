Transferul lui Drăguș la FCSB e tot mai aproape: „Este mândru de interes” Ce spune impresarul

Gigi Becali vrea să dea tot atacul naționalei României! După ce i-a avut la meciurile cu Turcia și Slovacia pe Bîrligea și Minculescu, îl vrea neapărat și pe Denis Drăguș. Acesta nu a fost convocat deoarece era suspendat.
Becali a spus în mai multe rânduri că îi place stilul lui Drăguș, iar atacantul de 26 de ani a și spus că i-ar plăcea să lucreze din nou cu Mirel Rădoi.
Anunțul impresarului lui Drăguș
Impresarul lui Drăguș a vorbit despre situația atacantului împrumutat în acest moment de clubul de care aparține, Trabzon, la Gaziantep. Drăguș nu a jucat în ultima lună din cauza unei accidentări.
„În momentul de față, Denis este complet concentrat la actuala sa echipă și este foarte fericit și recunoscător pentru sprijinul pe care îl primește. De asemenea, este mândru și onorat să-și vadă numele asociat cu FCSB, unul dintre cele mai cunoscute cluburi din fotbalul european.
Denis este foarte atașat de țara sa și se simte întotdeauna mândru când numele său este asociat cu fotbalul românesc. Să reprezinte România și să simtă sprijinul de acasă înseamnă foarte mult pentru el.
Pot să vă spun doar că nu există nimic concret cu privire la cele apărute, în acest moment. Știm cu toții că, în timpul sezonului, apar multe lucruri. Prioritatea lui Denis este să continue să muncească din greu și să performeze la cel mai înalt nivel” spune impresarul lui Drăguș, Enrico Sposato, pentru Digi Sport.
Trabzon e gata să-l cedeze
Presa din Turcia anunță că Drăguș nu intră în calculele antrenorului echipei, Fatih Tekke, pentru sezonul viitor. Contractul lui Drăguș cu Trabzon mai este valabil până în 2028, astfel că vara următoare este cel mai bun moment pentru a-l vinde.
Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat că este dispus să plătească 3 milioane pentru transferul lui Drăguș.
Trabzonspor’un Gaziantep FK’ya kiralık olarak gönderdiği Denis Draguş’a ülkesinden ilgi var. 👀
FCSB’nin başkanı Gigi Becali Drăguş’u ‘en sevdiği oyuncu’ olarak nitelerken Bordo-Mavililer’e 3 Milyon Euro’luk teklif hazırladığı öne sürüldü.
26 yaşındaki oyuncu ülkesine dönme… pic.twitter.com/UBbndfnBRX
— Trabzon Günebakış Haber (@gazetegunebakis) March 29, 2026
