Amnesty International, mesaj direct către Trump! Ce riscă fanii care merg la Campionatul Mondial

„Omenirea trebuie să câștige” este titlul unui raport de 36 de pagini publicat de Amnesty International înainte de Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic. Acest raport subliniază provocările mari pe care le întâmpină cele trei în fața numărului de fani așteptați să vină din întreaga lume pentru Mondial.

World Cup 2026, turneu care va începe pe 11 iunie 2026 şi se va încheia pe 19 iulie 2026, cu marea finală de pe MetLife Stadium, va fi transmis în exclusivitate în Universul Antena.

Amnesty îi atrage atenția lui Trump

Raportul Amnesty trage un semnal de alarmă: fanii care călătoresc către SUA se pot lovi de abuzuri grave ale drepturilor omului din cauza politicilor dure de imigrație din mandatul lui Donald Trump. Raportul Amnesty menționează restricțiile severe asupra libertății de exprimare și asupra dreptului la proteste pașnice.

În Statele Unite, acolo unde se vor desfășură ma bine de 70% din meciurile de la turneu, administrația Trump este acuzată pentru deportarea a 500.000 de persoane în 2025. Situația este și mai gravă fix în orașele care vor găzdui meciuri de la turneul final precum Los Angeles, Dallas, Houston sau Miami. Fanii unor țări precum Iran, Haiti, Senegal sau Coasta de Fildeș nu vor putea intra în SUA din cauza interdicțiilor de călătorie impuse.

Nici în Mexic sau Canada situața nu e roz. În prima din cauza mobilizării a 100.000 de membri ai forțelor de securitate. În Canada, din cauza crizei locuințelor. Astfel, în toate cele trei țări este amenințat dreptul la protest, spune Amnesty.