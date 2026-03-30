Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | „De ce să nu fim noi surpriza?” Nimeni nu se gândea că vor ajunge la Mondial, acum vor să dea marea lovitură

Sebastian Ujica Publicat: 30 martie 2026, 13:34

Comentarii
Jeremy Antonisse, jucător în naționala Curacao, după ce a marcat contra Canadei / Getty Images

Selecţionerul naționalei statului Curacao, Fred Rutten, spune că mica naţiune, cu doar 156.000 de locuitori, nu se îndreaptă spre turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026 doar pentru un act de prezenţă, ci cu ambiţia de a provoca o surpriză la debutul său în competiţia mondială.

World Cup 2026, turneu care va începe pe 11 iunie 2026 şi se va încheia pe 19 iulie 2026, cu marea finală de pe MetLife Stadium, va fi transmis în exclusivitate în Universul Antena.

Rutten vrea să scrie istorie la Mondial

Rutten a spus că modul în care naţiunea caraibiană s-a luptat în calificări este un semn bun pentru campania sa la turneul din America de Nord (11 iunie – 19 iulie), unde va juca împotriva Germaniei, a Cote d’Ivoire şi a Ecuadorului, în Grupa E.

„Avem trei şanse, iar prima şansă este împotriva Germaniei. Deci, pentru noi nu se termină în primul meci. În general, dacă este un campionat mondial sau un campionat european, au existat întotdeauna surprize. Şi de ce să nu fim noi anul acesta? Avem o echipă de luptători şi ei nu renunţă niciodată” a declarat olandezul reporterilor la Melbourne.

Caraibienii, clasaţi pe locul 82 în clasamentul mondial, vor juca împotriva Australiei, numărul 27 în lume, pe stadionul Rectangular din Melbourne într-un amical. Acesta este al doilea meci al lui Rutten la conducerea echipei de când l-a înlocuit pe veteranul şi conaţionalul său Dick Advocaat. În primul meci, vinerea trecută, China a învins Curacao cu 2-0 la Sydney.

O victorie contra Australiei ar creşte moralul echipei înainte de deplasarea la CM din SUA, Mexic şi Canada, iar Rutten a spus că se aşteaptă la mai mult de la jucătorii săi acum că s-au aclimatizat după o lungă călătorie în Australia.

Advocaat a demisionat acum o lună pentru a petrece mai mult timp cu fiica sa bolnavă, dar Rutten a spus că omologul său în vârstă de 78 de ani ţine legătura cu cealaltă „familie” fotbalistică: „A urat mult succes echipei, pentru că această echipă este o familie. A făcut parte din familie şi încă simte că face parte din ea” spune Rutten.

Agerpres

Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeriOrașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Observator
Show total cu Aryna Sabalenka. În ce imagini a apărut jucătoarea de tenis și ce fotbalist legendar era alături de ea
Fanatik.ro
15:15

Jannik Sinner îi poate fura numărul 1 mondial lui Carlos Alcaraz, la Monte Carlo
15:04

Slovacia – România, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (marţi, 21:45). Fără Mircea Lucescu pe bancă
15:00

Toto Wolff reîncepe războiul cu Christian Horner: „Când spui anumite lucruri…”
14:43

Lui Mircea Lucescu i se va monta un defibrilator! Toate detaliile despre starea de sănătate a lui “Il Luce”
14:35

Gigi Becali ştie ce decizie majoră va lua Gică Hagi la naţională: “Ar fi ruşinos să nu facă asta”
14:24

Panică pentru un membru al Generaţiei de Aur: a rămas fără telefon în Turcia, înaintea meciului României
Vezi toate știrile
1 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 2 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 3 “Astăzi voi semna.” Transfer surpriză pentru Bogdan Vătăjelu 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Foto“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut! 6 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune