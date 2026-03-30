„De ce să nu fim noi surpriza?” Nimeni nu se gândea că vor ajunge la Mondial, acum vor să dea marea lovitură

Selecţionerul naționalei statului Curacao, Fred Rutten, spune că mica naţiune, cu doar 156.000 de locuitori, nu se îndreaptă spre turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026 doar pentru un act de prezenţă, ci cu ambiţia de a provoca o surpriză la debutul său în competiţia mondială.
World Cup 2026, turneu care va începe pe 11 iunie 2026 şi se va încheia pe 19 iulie 2026, cu marea finală de pe MetLife Stadium
Rutten vrea să scrie istorie la Mondial
Rutten a spus că modul în care naţiunea caraibiană s-a luptat în calificări este un semn bun pentru campania sa la turneul din America de Nord (11 iunie – 19 iulie), unde va juca împotriva Germaniei, a Cote d’Ivoire şi a Ecuadorului, în Grupa E.
„Avem trei şanse, iar prima şansă este împotriva Germaniei. Deci, pentru noi nu se termină în primul meci. În general, dacă este un campionat mondial sau un campionat european, au existat întotdeauna surprize. Şi de ce să nu fim noi anul acesta? Avem o echipă de luptători şi ei nu renunţă niciodată” a declarat olandezul reporterilor la Melbourne.
Caraibienii, clasaţi pe locul 82 în clasamentul mondial, vor juca împotriva Australiei, numărul 27 în lume, pe stadionul Rectangular din Melbourne într-un amical. Acesta este al doilea meci al lui Rutten la conducerea echipei de când l-a înlocuit pe veteranul şi conaţionalul său Dick Advocaat. În primul meci, vinerea trecută, China a învins Curacao cu 2-0 la Sydney.
O victorie contra Australiei ar creşte moralul echipei înainte de deplasarea la CM din SUA, Mexic şi Canada, iar Rutten a spus că se aşteaptă la mai mult de la jucătorii săi acum că s-au aclimatizat după o lungă călătorie în Australia.
Advocaat a demisionat acum o lună pentru a petrece mai mult timp cu fiica sa bolnavă, dar Rutten a spus că omologul său în vârstă de 78 de ani ţine legătura cu cealaltă „familie” fotbalistică: „A urat mult succes echipei, pentru că această echipă este o familie. A făcut parte din familie şi încă simte că face parte din ea” spune Rutten.
Agerpres
