„De ce să nu fim noi surpriza?” Nimeni nu se gândea că vor ajunge la Mondial, acum vor să dea marea lovitură

Selecţionerul naționalei statului Curacao, Fred Rutten, spune că mica naţiune, cu doar 156.000 de locuitori, nu se îndreaptă spre turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026 doar pentru un act de prezenţă, ci cu ambiţia de a provoca o surpriză la debutul său în competiţia mondială.

Rutten vrea să scrie istorie la Mondial

Rutten a spus că modul în care naţiunea caraibiană s-a luptat în calificări este un semn bun pentru campania sa la turneul din America de Nord (11 iunie – 19 iulie), unde va juca împotriva Germaniei, a Cote d’Ivoire şi a Ecuadorului, în Grupa E.

„Avem trei şanse, iar prima şansă este împotriva Germaniei. Deci, pentru noi nu se termină în primul meci. În general, dacă este un campionat mondial sau un campionat european, au existat întotdeauna surprize. Şi de ce să nu fim noi anul acesta? Avem o echipă de luptători şi ei nu renunţă niciodată” a declarat olandezul reporterilor la Melbourne.

Caraibienii, clasaţi pe locul 82 în clasamentul mondial, vor juca împotriva Australiei, numărul 27 în lume, pe stadionul Rectangular din Melbourne într-un amical. Acesta este al doilea meci al lui Rutten la conducerea echipei de când l-a înlocuit pe veteranul şi conaţionalul său Dick Advocaat. În primul meci, vinerea trecută, China a învins Curacao cu 2-0 la Sydney.