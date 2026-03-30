Marius Şumudică, de urgenţă la spital în toiul nopţii. Ce i s-a întâmplat antrenorului

Viviana Moraru Publicat: 30 martie 2026, 12:53

Marius Şumudică, pe bancă, în timpul unui meci/ Profimedia

Marius Şumudică (55 de ani) a ajuns de urgenţă la spital în toiul nopţii. Antrenorul s-a confruntat cu mari dureri cauzate de o otită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce fotbalul românesc a fost zguduit de informaţia privind starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, care a fost resuscitat în cantonamentul de la Mogoşoaia, şi Marius Şumudică s-a confruntat cu probleme.

Conform fanatik.ro, Marius Şumudică a ajuns la spital în toiul nopţii, unde a stat până spre dimineaţă. Antrenorul care recent s-a despărţit de Al-Okhdood a avut dureri îngrizitoare, din cauza otitei suferite.

Marius Şumudică nu a mai putut rezista şi s-a deplasat la spital de urgenţă, unde i-a fost aplicat tratamentul pentru afecţiunea de care a suferit.

Marius Şumudică s-a confruntat cu probleme de sănătate şi în timpul mandatului de pe banca Rapidului, din sezonul trecut. El a ajuns în două rânduri la spital, după un egal cu Oţelul, din februarie, şi după eşecul cu CFR Cluj de pe finalul play-off-ului, meci în urma căruia s-a despărţit de giuleşteni.

Reclamă
Reclamă

Marius Şumudică a rămas liber de contract în urmă cu aproape două săptămâni, după ce a ajuns la un acord cu cei de la Al-Okhdood privind rezilierea contractului. “Şumi” i-a antrenat pe saudiţi în 14 meciuri, având o medie de 0,57 puncte per meci.

Reclamă
