Marius Şumudică, de urgenţă la spital în toiul nopţii. Ce i s-a întâmplat antrenorului

Marius Şumudică (55 de ani) a ajuns de urgenţă la spital în toiul nopţii. Antrenorul s-a confruntat cu mari dureri cauzate de o otită.
După ce fotbalul românesc a fost zguduit de informaţia privind starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, care a fost resuscitat în cantonamentul de la Mogoşoaia, şi Marius Şumudică s-a confruntat cu probleme.
Marius Şumudică, de urgenţă la spital în toiul nopţii
Conform fanatik.ro, Marius Şumudică a ajuns la spital în toiul nopţii, unde a stat până spre dimineaţă. Antrenorul care recent s-a despărţit de Al-Okhdood a avut dureri îngrizitoare, din cauza otitei suferite.
Marius Şumudică nu a mai putut rezista şi s-a deplasat la spital de urgenţă, unde i-a fost aplicat tratamentul pentru afecţiunea de care a suferit.
Marius Şumudică s-a confruntat cu probleme de sănătate şi în timpul mandatului de pe banca Rapidului, din sezonul trecut. El a ajuns în două rânduri la spital, după un egal cu Oţelul, din februarie, şi după eşecul cu CFR Cluj de pe finalul play-off-ului, meci în urma căruia s-a despărţit de giuleşteni.
Marius Şumudică a rămas liber de contract în urmă cu aproape două săptămâni, după ce a ajuns la un acord cu cei de la Al-Okhdood privind rezilierea contractului. “Şumi” i-a antrenat pe saudiţi în 14 meciuri, având o medie de 0,57 puncte per meci.
- Diana Şucu a acuzat un antrenor de la juniorii Rapidului de hărţuire şi violenţă: “I-a bătut copilul unui alt părinte”
- Dzeko, mesaj războinic înainte de Bosnia – Italia: „Dacă au ajuns să le fie frică…”
- Slovacia – România, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (marţi, 21:45). Fără Mircea Lucescu pe bancă
- Lui Mircea Lucescu i se va monta un defibrilator! Toate detaliile despre starea de sănătate a lui “Il Luce”
- Gigi Becali ştie ce decizie majoră va lua Gică Hagi la naţională: “Ar fi ruşinos să nu facă asta”