Marius Şumudică, de urgenţă la spital în toiul nopţii. Ce i s-a întâmplat antrenorului

Marius Şumudică (55 de ani) a ajuns de urgenţă la spital în toiul nopţii. Antrenorul s-a confruntat cu mari dureri cauzate de o otită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce fotbalul românesc a fost zguduit de informaţia privind starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, care a fost resuscitat în cantonamentul de la Mogoşoaia, şi Marius Şumudică s-a confruntat cu probleme.

Marius Şumudică, de urgenţă la spital în toiul nopţii

Conform fanatik.ro, Marius Şumudică a ajuns la spital în toiul nopţii, unde a stat până spre dimineaţă. Antrenorul care recent s-a despărţit de Al-Okhdood a avut dureri îngrizitoare, din cauza otitei suferite.

Marius Şumudică nu a mai putut rezista şi s-a deplasat la spital de urgenţă, unde i-a fost aplicat tratamentul pentru afecţiunea de care a suferit.

Marius Şumudică s-a confruntat cu probleme de sănătate şi în timpul mandatului de pe banca Rapidului, din sezonul trecut. El a ajuns în două rânduri la spital, după un egal cu Oţelul, din februarie, şi după eşecul cu CFR Cluj de pe finalul play-off-ului, meci în urma căruia s-a despărţit de giuleşteni.