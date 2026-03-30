Lovitură grea pentru Guardiola. Un om de bază a anunțat-o pe City că vrea să plece

Manchester City rămâne fără unul dintre cei mai vechi jucători din lot. Bernardo Silva, aflat la clubul englez din 2017 când a fost transferat de la AS Monaco, vrea să plece în această vară de la City.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia jucătorului portughez este finală. Conform Goal, el a făcut și următorul pas formal și a anunțat clubul de intenția sa. În condițiile în care contractul său expiră la finalul sezonului, despărțirea este inevitabilă.

Bernardo vrea să plece de la City

Jucătorul de 31 de ani a negociat timp de mai multe luni cu Manchester City o eventuală prelungire de contract, însă discuțiile au fost sistate recent. Iar decizia lui Silva este de a încerca o nouă experiență.

Bernardo a câștigat 6 titluri de Premier League cu Manchester City, plus alte 10 trofee printre care și UEFA Champions League. Destinația preferată de Bernardo este FC Barcelona, însă rămâne de văzut dacă va ajunge la un acord cu clubul catalan.

Cum City l-ar putea pierde și pe Rodri în această vară, este de așteptat să fie adus cel puțin un mijlocaș central de top. Sandro Tonali de la Newcastle și Elliot Anderson de la Nottingham Forest sunt principalele ținte.