Giovanni Becali a făcut calculele și a spus cine este marea favorită la titlu: „Ei trag la campionat” - Antena Sport

Rapid București a obținut o victorie mare în fața rivalei Dinamo pe Arena Națională, iar prin asta giuleștenii și-au anunțat candidatura pentru câștigarea titlului, alături de „câini” și Universitatea Craiova.

Giovanni Becali a făcut o analiză asupra luptei la campionat și a transmis că, din punctul său de vedere, doar una are șanse să pună mâna pe trofeu: Universitatea Craiova

Universitatea Craiova, pariul lui Giovanni Becali la titlu

Universitatea Craiova are meci important pe terenul celor de la Unirea Slobozia, iar oltenii și-ar continua forma de excepție din campionat. Filipe Coelho a reușit să țină grupul unit după plecarea lui Mirel Rădoi și munca acestuia a început să dea roade.

Giovanni Becali a analizat lupta la titlu în contextul în care FCSB nu va prinde play-off-ul și a transmis că în prezent, principala favorită la trofeu este gruparea din Bănie.

„Universitatea Craiova e marea favorită la titlu, mai ales dacă reușește să câștige cu Unirea Slobozia. În Giulești, în ultima etapă din sezonul regular, va fi un meci foarte important pentru viitoarea echipă campioană.