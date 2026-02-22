Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Giovanni Becali a făcut calculele și a spus cine este marea favorită la titlu: „Ei trag la campionat” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Giovanni Becali a făcut calculele și a spus cine este marea favorită la titlu: „Ei trag la campionat”

Giovanni Becali a făcut calculele și a spus cine este marea favorită la titlu: „Ei trag la campionat”

Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 17:30

Comentarii
Giovanni Becali a făcut calculele și a spus cine este marea favorită la titlu: Ei trag la campionat”

Giovanni Becali / Colaj Antena Sport

Rapid București a obținut o victorie mare în fața rivalei Dinamo pe Arena Națională, iar prin asta giuleștenii și-au anunțat candidatura pentru câștigarea titlului, alături de „câini” și Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali a făcut o analiză asupra luptei la campionat și a transmis că, din punctul său de vedere, doar una are șanse să pună mâna pe trofeu: Universitatea Craiova

Universitatea Craiova, pariul lui Giovanni Becali la titlu

Universitatea Craiova are meci important pe terenul celor de la Unirea Slobozia, iar oltenii și-ar continua forma de excepție din campionat. Filipe Coelho a reușit să țină grupul unit după plecarea lui Mirel Rădoi și munca acestuia a început să dea roade.

Giovanni Becali a analizat lupta la titlu în contextul în care FCSB nu va prinde play-off-ul și a transmis că în prezent, principala favorită la trofeu este gruparea din Bănie.

„Universitatea Craiova e marea favorită la titlu, mai ales dacă reușește să câștige cu Unirea Slobozia. În Giulești, în ultima etapă din sezonul regular, va fi un meci foarte important pentru viitoarea echipă campioană.

Reclamă
Reclamă

În Giulești se joacă campioana! Dacă va câștiga cu Unirea Slobozia, cu Metaloglobus, iar apoi și în Giulești, Universitatea Craiova are șansa ca titlul să fie deja oltean”.

Giovanni Becali: „Ar avea un avantaj foarte mare”

„Ei au pe hârtie 6 puncte ușoare, cu Unirea Slobozia și cu Metaloglobus, dacă bat în Giulești se duc în 9 puncte. Ar face 62 de puncte, ar fi 31 la înjumătățire. Ar avea un avantaj foarte mare. E adevărat, nu o să fie încă jucat, dar o să aibă un avantaj.

Craiova e favorită la titlu în momentul acesta. Când se vor termina aceste două etape care rămân, vom vedea exact ce echipe se bat la campionat.

STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în UcrainaSTENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina
Reclamă

Cupa e importantă pentru palmares, au și varianta asta, dar ei trag la campionat. Cred că vor juca în Cupă cu foarte multe rezerve. Vor juca cu cel puțin jumătate de echipă cu rezerve”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Observator
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste grea și pentru echipa națională. Exclusiv
Fanatik.ro
Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste grea și pentru echipa națională. Exclusiv
20:37
Tottenham – Arsenal 1-4. Debut de coșmar pentru Igor Tudor, cu Radu Drăgușin integralist. Spurs, în criză
20:22
FRF a reacționat, după accidentarea gravă suferită de Denis Drăguș în Turcia
20:00
LIVE TEXTUnirea Slobozia – Univ. Craiova 0-1. Oltenii se pot distanța în fruntea Ligii 1. Super-gol reușit de Screciu
19:52
Iuliana Demetrescu, delegată la FCSB – Metaloglobus. Arbitra, „victima” lui Gigi Becali în trecut
19:16
Prime dublate pentru Mihai Tentea și George Iordache. Cât ar urma să încaseze după ce au scris istorie pentru România la JO
19:14
Barcelona – Levante 3-0. Catalanii revin pe prima poziție în La Liga
Vezi toate știrile
1 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 2 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 3 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 4 Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor 5 Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit 6 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit