Daniel Pancu s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dezvăluit cum se simte: „Am fost surprins” - Antena Sport

Daniel Pancu s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dezvăluit cum se simte „Bursucul”. Fostul antrenor de la CFR Cluj a fost măcinat de probleme de sănătate în ultima perioadă, după ce și-a dat demisia de la formația clujeană.
Daniel Pancu a dezvăluit că a fost surprins să vadă cât de bine se prezintă Dan Petrescu, după toată această perioadă. Antrenorul a transmis că se aștepta ca fostul internațional să arate mult mai rău, după zvonurile apărute.
Daniel Pancu a mai declarat că s-ar bucura dacă Dan Petrescu ar reveni pe banca unei echipe, ținând cont de informația lansată de Giovanni Becali. Impresarul a dezvăluit că „Bursucul” are o ofertă uriașă din China.
„Ce pot să vă spun foarte sincer, când m-am văzut cu el am fost surprins de cât de bine se prezenta. După zvonuri, mă așteptam să fie o situație mai rea, dar nu este. Eu l-am văzut foarte bine.
Doar că între timp sunt procedurile astea de tratament. Dar eu l-am văzut foarte bine, credeți-mă. M-aș bucura enorm să se întoarcă cât mai repede. Ăsta e visul lui, trăiește pentru fotbal.
Cred că după două etape m-am văzut cu el și tot ce mi-a spus despre jucătorii CFR-ului a fost adevărat. Are o simpatie pentru mine, m-a sunat și când antrenam Rapidul în liga a 3-a”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.
Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj la finalul lunii august. El și-a încheiat al treilea mandat pe banca clujenilor după umilința cu Hacken din play-off-ul Conference League, scor 2-7.
