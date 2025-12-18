Napoli s-a calificat în finala Supercupei Italiei, acolo unde poate întâlni Interul lui Cristi Chivu! - Antena Sport

Închide meniul
Napoli s-a calificat în finala Supercupei Italiei, acolo unde poate întâlni Interul lui Cristi Chivu!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 decembrie 2025, 23:36

Hojlund, felicitat de McTominay, după golul său din duelul cu Milan / Profimedia Images

Napoli a învins-o cu 2-0 pe AC Milan în semifinala Supercupei Italiei. David Neres (min. 39) şi Rasmus Hojlund (min. 63) au adus victoria napoletanilor. Napoli o va întâlni în finala Supercupei Italiei pe învingătoarea duelului dintre Bologna şi Inter. Echipa lui Cristi Chivu va întâlni Bologna vineri, de la ora 21:00.

Napoli a reuşit să se “răzbune” pe AC Milan, după ce în campionat rossonerii s-au impus cu 2-1 în duelul cu echipa antrenată de Antonio Conte.

Napoli, prima finalistă din Supercupa Italiei! S-ar putea duela în ultimul act cu Interul lui Chivu

Chivu se luptă pentru primul trofeu pe banca nerazzurrilor. Antrenorul român a mai avut şansa de a cuceri Mondialul Cluburilor, dar Interul a părăsit competiţia în faza optimilor de finală. Inter a pierdut atunci, 0-2, cu Fluminense.

Supercupa Italiei este a doua şansă la un trofeu al lui Chivu pe banca Interului. Antrenorul român visează, desigur, la Scudetto sau la Liga Campionilor. În acest moment Inter e lider în Serie A, cu 33 de puncte. Pe 2 e AC Milan, cu 32 de puncte, iar pe 3 campioana Napoli, cu 31 de puncte. Inter a învins-o în ultima etapă, cu 2-1, pe Genoa lui Dan Şucu. AC Milan a făcut 2-2 cu Sassuolo, iar Napoli a fost învinsă surprinzător, în deplasare, de Udinese, cu 1-0.

