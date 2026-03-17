Hagi și Popescu “s-au dat cu Burleanu”. Porumboiu îl face praf și pe Ilie Dumitrescu: “Servil”

Adrian Poumboiu a lansat un atac dur la adresa conducerii FRF. Fostul finanțator al FC Vaslui i-a criticat în termeni aspri pe mai mulți oameni importanți din fotbalul românesc, printre care Ilie Dumitrescu, Gică Hagi și Gică Popescu.

Porumboiu susține că nu mai există opoziție reală în fotbalul românesc, acuzând faptul că personalități importante, precum Hagi și Popescu, ar fi ajuns să îl susțină pe Burleanu.

“Nu mai există! Gică Popescu și Hagi s-au dat cu Burleanu, nu mai există”, a spus Porumboiu pentru iamsport.ro.

Cele mai dure cuvinte au fost însă îndreptate către Ilie Dumitrescu, recent cooptat în cadrul Federației. Porumboiu l-a criticat pentru atitudinea sa publică și pentru sprijinul arătat actualei conduceri.

“L-am văzut și pe Ilie Dumitrescu aseară, care era un umil servil, ca să ridice la mingea la fileul care nu are fileu pentru Burleanu. Dar nu asta e problema, nu partea adversă, ci opinia publică, nu poate fi toată lumea de acord să se facă Adunare Generală cu toți membri afiliați, cu un singur punct, modificarea statutului, ca să mai aibă Burleanu un mandat de președinte. Și apoi începi Congresul ca să îl aleagă în unanimitate. Nu se poate!”, a spus Porumboiu pentru sursa menționată.