Florin Prunea, atac devastator la adresa arbitrilor, după Univ. Craiova – Dinamo 2-1: „Se întâmplă lucruri necurate”

Daniel Işvanca Publicat: 4 mai 2026, 16:21

Erorile de arbitraj din partida dintre Universitatea Craiova și Dinamo București au scandalizat iarăși fotbalul românesc, Florin Prunea având un discurs acid la adresa celor care au condus duelul din Bănie.

Fostul internațional român l-a luat la țintă pe Cătălin Popa, cel aflat în camera VAR la acest joc, dar și pe arbitrul asistent, pe care l-a numit principalul vinovat pentru eroarea de la golul lui Nsimba.

Florin Prunea: „E un cuib de viespi”

Universitatea Craiova și-a continuat parcursul către câștigarea titlului în jocul cu Dinamo, dar arbitrajul a adus iar multe semne de întrebare vis-a-vis de justificarea anumitor situații importante din timpul partidei.

Florin Prunea a vorbit după disputa din Bănie despre anumite situații din fotbalul românesc, criticând asistentul care a greșit la faza golului marcat de Nsimba.

„Ce a fost aseară jihadul ăla? Principalul vinovat este arbitrul asistent. Dacă ridică fanionul, se termină faza, punct, la revedere, nu mai discutăm după aceea. Dacă arbitrul intervine, punct, dar Cătălin Popa este un personaj extrem de interesant.

Băiatul ăsta a avut la un moment dat cinci funcții în fotbal, era președinte AJF la Pitești, era directorul Școlii Sportive Pitești, era arbitru internațional și este omul care are toate contractele cu Primăria Pitești dacă vorbim de catering, pază și așa mai departe. Există niște discuții despre grupul de la Pitești.

A mai arbitrat unul din Pitești și a făcut praf un meci din Liga 1, UTA cu Petrolul, și acolo au fost greșeli mari. Unul s-a retras și e directorul general la FC Argeș, Robert Avram, a fost tot arbitru de Liga 1 din Pitești.

E un grup în care, știe toată lumea, se întâmplă lucruri necurate. E un cuib de viespi. Sunt arbitri cu mari probleme la toate meciurile, dar care arbitrează în continuare fără niciun fel de problemă, sunt cumva protejați. L-aș scoate pe Vassaras, astea sunt de-ale noastre, de-ale românilor. Sunt convins că după ce s-a întâmplat aseară va lua o decizie”, a declarat Florin Prunea, potrivit iamsport.ro.

