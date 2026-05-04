Florin Prunea, atac devastator la adresa arbitrilor, după Univ. Craiova – Dinamo 2-1: „Se întâmplă lucruri necurate”

Erorile de arbitraj din partida dintre Universitatea Craiova și Dinamo București au scandalizat iarăși fotbalul românesc, Florin Prunea având un discurs acid la adresa celor care au condus duelul din Bănie.

Fostul internațional român l-a luat la țintă pe Cătălin Popa, cel aflat în camera VAR la acest joc, dar și pe arbitrul asistent, pe care l-a numit principalul vinovat pentru eroarea de la golul lui Nsimba.

Florin Prunea: „E un cuib de viespi”

Universitatea Craiova și-a continuat parcursul către câștigarea titlului în jocul cu Dinamo, dar arbitrajul a adus iar multe semne de întrebare vis-a-vis de justificarea anumitor situații importante din timpul partidei.

Florin Prunea a vorbit după disputa din Bănie despre anumite situații din fotbalul românesc, criticând asistentul care a greșit la faza golului marcat de Nsimba.

„Ce a fost aseară jihadul ăla? Principalul vinovat este arbitrul asistent. Dacă ridică fanionul, se termină faza, punct, la revedere, nu mai discutăm după aceea. Dacă arbitrul intervine, punct, dar Cătălin Popa este un personaj extrem de interesant.