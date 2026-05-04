Se umple infirmeria la Dinamo! Anunțul crunt făcut de Andrei Nicolescu: „Este destul de grav”

Dinamo București a suferit un eșec pe terenul Universității Craiova duminică seară, iar „câinii” au criticat vehement arbitrajul, după ce unul dintre golurile oltenilor au fost înscrise dintr-o poziție clară de ofsaid.

Andrei Nicolescu a vorbit a doua zi după meci despre problemele de lot cu care se confruntă Zeljko Kopic și a confirmat că Adrian Mazilu este suspect de o accidentare gravă.

Zeljko Kopic a primit o nouă lovitură din partea staff-ului medical, asta după ce Adrian Mazilu a fost confirmat ca fiind suspect de o accidentare serioasă, care l-ar putea scoate pentru o perioadă destul de lungă din circuit.

Andrei Nicolescu a vorbit a doua zi după eșecul cu Universitatea Craiova despre situația în care se află Alberto Soro și Cătălin Cîrjan, dar a confirmat și o accidentare destul de gravă a lui Mazilu.

„(n.r. Ce se întâmplă cu Soro?) Este ok. A avut o luxație de umăr, i l-au pus la loc. Ligamentul nu e afectat. Sperăm să revină cât mai repede. (n.r. Cîrjan, ce s-a întâmplat? Nu s-a simțit ok? De aceea n-a jucat sau pur și simplu a fost o decizie?) Nu, nu. Genunchiul lui încă suferea în urma loviturii. Era un risc și atunci n-am vrut să ni-l asumăm.