O nouă identitate pentru Dinamo! „Câinii” și-au prezentat noua siglă

La o zi după ce gruparea antrenată de Zeljko Kopic a pierdut cu scandal disputa cu Universitatea Craiova din play-off, conducerea lui Dinamo a prezentat noua siglă a clubului bucureștean.

Într-un material video publicat pe rețele sociale, fanii au putut observa noua identitate cu care numele de Dinamo se va mândri de la data de 1 iulie.

Actuala siglă cu care Dinamo București activează era în vigoare din 2004, în această perioadă „câinii” câștigând nu mai puțin de șase trofee: un singur campionat, două Cupe ale României, două Supercupe și o Cupă a Ligii.

Conducerea a luat decizia de a schimba identitatea vizuală a clubului începând cu data de 1 iulie, anunțul fiind făcut chiar de Andrei Nicolescu, oficialul din Ștefan cel Mare.

„Dinamo nu a fost niciodată un club static. A trecut prin generații, prin vârfuri și prin căderi, dar a mers mereu mai departe. Iar identitatea unui club ca Dinamo nu poate rămâne blocată într-o formă, oricât de atașați am fi de ea. Trebuie să păstreze esența, dar să știe să vorbească prezentului. Noua siglă nu e o ruptură și nu e o negare a trecutului. Din contră, vine din el.