O nouă identitate pentru Dinamo! „Câinii” și-au prezentat noua siglă

Daniel Işvanca Publicat: 4 mai 2026, 16:33

La o zi după ce gruparea antrenată de Zeljko Kopic a pierdut cu scandal disputa cu Universitatea Craiova din play-off, conducerea lui Dinamo a prezentat noua siglă a clubului bucureștean.

Într-un material video publicat pe rețele sociale, fanii au putut observa noua identitate cu care numele de Dinamo se va mândri de la data de 1 iulie.

Dinamo va avea o siglă nouă de la 1 iulie

Actuala siglă cu care Dinamo București activează era în vigoare din 2004, în această perioadă „câinii” câștigând nu mai puțin de șase trofee: un singur campionat, două Cupe ale României, două Supercupe și o Cupă a Ligii.

Conducerea a luat decizia de a schimba identitatea vizuală a clubului începând cu data de 1 iulie, anunțul fiind făcut chiar de Andrei Nicolescu, oficialul din Ștefan cel Mare.

„Dinamo nu a fost niciodată un club static. A trecut prin generații, prin vârfuri și prin căderi, dar a mers mereu mai departe. Iar identitatea unui club ca Dinamo nu poate rămâne blocată într-o formă, oricât de atașați am fi de ea. Trebuie să păstreze esența, dar să știe să vorbească prezentului. Noua siglă nu e o ruptură și nu e o negare a trecutului. Din contră, vine din el.

Dar este, în același timp, un început clar, asumat. Un semn că intrăm într-o etapă în care lucrurile trebuie să fie coerente, profesioniste și recognoscibile peste tot: pe echipament, în stadion, în digital. Am trecut printr-o perioadă grea, iar reconstrucția nu se face doar pe teren. Se vede și în felul în care arăți, în felul în care te prezinți. Din punctul nostru de vedere, noua siglă este un moment important, unul care marchează direcția.

Pentru noi, ea este și o punte peste timp. O încercare de a ține laolaltă o istorie lungă, cu tot ce a avut ea, triumf și rătăcire, forță și fragilitate, și de a o aduce într-o formă care să vorbească și celor care vin. Dacă reușim asta, atunci nu am schimbat doar un simbol. Am reușit să spunem, din nou, cine suntem”.

„Un club ca Dinamo nu poate fi deținut în sensul clasic”

„Pentru un dinamovist, sigla nu reprezintă doar un design și nici vreo lecție de marketing modern. E copilăria, poate e stadionul, e zona orașului din care se trage sau chiar familia. E felul în care te-ai recunoscut ani de zile, fără explicații.

De aceea, prima reacție, chiar și atunci când e critică, trebuie respectată. Emoția nu e o problemă, e dovada că lucrul acela contează. Iar noi suntem foarte atenți cu lucrurile care țin de acest atașament, pentru că un club ca Dinamo nu poate fi deținut în sensul clasic. Poți conduce o instituție, dar nu poți avea în proprietate istoria, tradiția și dragostea oamenilor.

Ce le-aș cere suporterilor este răbdare și context. O siglă nu trăiește într-o poză văzută pe telefon. Trăiește pe tricou, în stadion, în tot ce înseamnă clubul zi de zi. Acolo începe, de fapt, să capete sens. Forma se poate schimba. Dar dacă rămâne ceea ce i-a ținut pe oameni aproape de Dinamo atâția ani, atunci sufletul nu pleacă nicăieri. Doar își găsește o altă formă de a fi recunoscut”, a spus Andrei Nicolescu.

