Bogdan Stănescu Publicat: 4 mai 2026, 16:33

Decizia luată de Gigi Becali în privinţa viitorului antrenor al FCSB-ului! Mihai Stoica nu e de acord

Gigi Becali şi Mihai Stoica, într-o conferinţă de presă susţinută la Palat - Hepta

Gigi Becali (67 de ani) ar fi decis ca viitorul antrenor al FCSB-ului să fie român, contrar voinţei lui Mihai Stoica (60 de ani), potrivit fanatik.ro.

Pirlo, Gilardino, Liverani sau Donati ar fi fost numele propuse pentru banca FCSB-ului, dar, în condiţiile în care Elias Charalambous (45 de ani) va rămâne pe poziţii şi va refuza să se întoarcă pe banca roş-albaştrilor, viitorul tehnician al echipei patronate de Gigi Becali ar urma să fie român.

Gigi Becali ar fi decis să instaleze pe banca FCSB-ului un antrenor român

Gigi Becali transmitea că îl va suna pe Elias Charalambous peste două săptămâni, pentru a-l încerca să-l convingă să se întoarcă la echipa cu care a cucerit două titluri.

Obiectivul campioanei este accederea în preliminariile Conference League, iar apoi pătrunderea în grupa principală a competiţiei europene.

FCSB şi-a asigurat deja prezenţa la primul baraj, contra unei alte echipe din play-out. În cazul unei victorii în semifinala barajului, FCSB se va duela cu o adversară din play-off.

Gigi Becali spunea că ar prefera ca echipa lui să o întâlnească pe Dinamo, în condiţiile în care Rapid i se pare mai puternică. “Câinii” sunt în acest moment la 2 puncte peste Rapid, dar giuleştenii joacă, în această seară, de la 20:30, pe teren propriu, cu CFR Cluj.

FCSB a încheiat în campionat o serie de 3 meciuri la rând în care a câştigat, fiind învinsă, surprinzător, 0-1, la Miercurea Ciuc de către Csikszereda.

