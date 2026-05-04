Decizia luată de Gigi Becali în privinţa viitorului antrenor al FCSB-ului! Mihai Stoica nu e de acord

Gigi Becali (67 de ani) ar fi decis ca viitorul antrenor al FCSB-ului să fie român, contrar voinţei lui Mihai Stoica (60 de ani), potrivit fanatik.ro.

Pirlo, Gilardino, Liverani sau Donati ar fi fost numele propuse pentru banca FCSB-ului, dar, în condiţiile în care Elias Charalambous (45 de ani) va rămâne pe poziţii şi va refuza să se întoarcă pe banca roş-albaştrilor, viitorul tehnician al echipei patronate de Gigi Becali ar urma să fie român.

Gigi Becali transmitea că îl va suna pe Elias Charalambous peste două săptămâni, pentru a-l încerca să-l convingă să se întoarcă la echipa cu care a cucerit două titluri.

Obiectivul campioanei este accederea în preliminariile Conference League, iar apoi pătrunderea în grupa principală a competiţiei europene.

FCSB şi-a asigurat deja prezenţa la primul baraj, contra unei alte echipe din play-out. În cazul unei victorii în semifinala barajului, FCSB se va duela cu o adversară din play-off.