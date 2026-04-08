“I-am spus să lase dracului fotbalul”. Ladislau Boloni, mărturie despre ultima discuție cu Mircea Lucescu

Andrei Nicolae Publicat: 8 aprilie 2026, 0:06

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Getty Images

Ladislau Boloni, fostul elev al lui Mircea Lucescu, s-a numărat și el printre personajele din fotbalul românesc care au oferit reacții după ce fostul selecționer s-a stins din viață la 80 de ani. Antrenorul de 73 de ani a mărturisit că i-a spus lui “Il Luce” să renunțe la fotbal atunci când a vorbit ultima dată cu el.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de marți organismul său a cedat.

Ladislau Boloni, după moartea lui Mircea Lucescu: “Am tot sperat la un miracol”

Imediat după ce vestea tragică a fost confirmată de Spitalul Universitar, din lumea fotbalului și nu numai au început să curgă reacții. Recent, Ladislau Boloni a spus și el câteva cuvinte și a făcut o mărturie legată de ultima sa conversație cu “Il Luce”.

Antrenorul de 73 de ani a spus cum i-a sugerat fostului selecționer să se retragă din fotbal, deși tot el a ajuns ulterior la concluzia că “sportul rege” l-a ținut în viață. Spre deosebire de Cornel Dinu, Boloni nu crede că fotbalul a fost cel care l-a omorât pe cel care a fost pe banca României la barajul cu Turcia de pe 26 martie.

Am tot sperat să se întâmple un miracol, ascultam știrile, mă uitam pe toate canalele din jumătate în jumătate de oră, doar o veni o veste mai bună. Nu pot…a fost un mare om.

La ultima mea discuție cu el i-am spus să lase dracului fotbalul, că nu mai are nimic de dovedit, făcuse totul, reușise totul. Dar fotbalul îl făcea să trăiască. Nu pot să spun că tot fotbalul l-a omorât, nu pot să spun asta.

A trăit extraordinar, a făcut ce-i plăcea, dar sunt momente când realitatea este amară. Viața nu e tot timpul roz, vin și momente ca acesta. Ar fi fost frumos să se bucure mai mult de bătrânețe, de pensie, liniștit, să nu mai treacă prin toate astea. Dar așa a fost să fie. Păcat. Transmit condoleanțe familiei“, a spus antrenorul de 73 de ani, potrivit gsp.ro.

Ladislau Boloni a fost elevul lui Mircea Lucescu la naționala României atunci când “tricolorii” s-au calificat la EURO 84, primul turneu final continental la care țara noastră a participat.

Mircea Lucescu va fi înmormântat la cimitirul Bellu. Detalii despre funeralii

Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, va fi înmormântat la cimitirul Bellu, acolo unde îşi găsesc locul de veci numeroase personalităţi ale ţării noastre, printre care Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Ion Luca Caragiale, Nichita Stănescu, Toma Caragiu, Amza Pellea şi mulţi, mulţi alţii.

Familia Lucescu are un cavou în cimitirul Bellu. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Naţională miercuri după-amiază, acolo unde va sta toată ziua de joi. Vineri, trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va merge la Biserica Sfântul Elefterie. Înmormântarea ar urma să aibă loc vineri. Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani.

