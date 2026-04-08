“I-am spus să lase dracului fotbalul”. Ladislau Boloni, mărturie despre ultima discuție cu Mircea Lucescu

Ladislau Boloni, fostul elev al lui Mircea Lucescu, s-a numărat și el printre personajele din fotbalul românesc care au oferit reacții după ce fostul selecționer s-a stins din viață la 80 de ani. Antrenorul de 73 de ani a mărturisit că i-a spus lui “Il Luce” să renunțe la fotbal atunci când a vorbit ultima dată cu el.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de marți organismul său a cedat.

Ladislau Boloni, după moartea lui Mircea Lucescu: “Am tot sperat la un miracol”

Imediat după ce vestea tragică a fost confirmată de Spitalul Universitar, din lumea fotbalului și nu numai au început să curgă reacții. Recent, Ladislau Boloni a spus și el câteva cuvinte și a făcut o mărturie legată de ultima sa conversație cu “Il Luce”.

Antrenorul de 73 de ani a spus cum i-a sugerat fostului selecționer să se retragă din fotbal, deși tot el a ajuns ulterior la concluzia că “sportul rege” l-a ținut în viață. Spre deosebire de Cornel Dinu, Boloni nu crede că fotbalul a fost cel care l-a omorât pe cel care a fost pe banca României la barajul cu Turcia de pe 26 martie.

“Am tot sperat să se întâmple un miracol, ascultam știrile, mă uitam pe toate canalele din jumătate în jumătate de oră, doar o veni o veste mai bună. Nu pot…a fost un mare om.