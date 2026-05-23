Baraj dramatic pentru promovarea în Premier League. “Coșmarul” FCSB-ului, învins în minutul 90+5

Andrei Nicolae Publicat: 23 mai 2026, 20:21

Jucătorii lui Hull City, după promovarea în Premier League / Profimedia

Hull City a învins-o la limită cu scorul de 1-0 Middlesbrough, în finala play-off-ului pentru promovarea în Premier League, urmând să evolueze pe prima scenă a fotbalului englez în sezonul viitor.

“Tigrii” au fost dominaţi de “Boro” într-un meci destul de sărac în ocazii, însă au marcat singurul gol al întâlnirii în timpul adiţional al reprizei secunde, prin Oliver McBurnie (min. 90+5).

Hull City, a treia echipă care promovează în Premier League

Middlesbrough, clasată pe locul cinci în sezonul regulat, fusese iniţial eliminată în semifinale de Southampton (0-0, 1-2), dar a fost recalificată după excluderea “sfinţilor”, care au fost sancţionaţi pentru spionarea unui antrenament al adversarilor lor.

Hull City, care a terminat pe locul al şaselea sezonul regulat din Championship, revine astfel în Premier League pentru prima oară de la retrogradarea sa din 2017. Gruparea din nord-estul Angliei a retrogradat în liga a treia în 2020, înainte de a obţine promovarea în cel de-al doilea eşalon, în anul următor.

Coventry City şi Ipswich Town, clasate pe locurile 1, respectiv 2, la finalul lungului sezon din Championship (46 de meciuri), aveau deja asigurată promovarea în Premier League.

