Baraj dramatic pentru promovarea în Premier League. “Coșmarul” FCSB-ului, învins în minutul 90+5

Hull City a învins-o la limită cu scorul de 1-0 Middlesbrough, în finala play-off-ului pentru promovarea în Premier League, urmând să evolueze pe prima scenă a fotbalului englez în sezonul viitor.

“Tigrii” au fost dominaţi de “Boro” într-un meci destul de sărac în ocazii, însă au marcat singurul gol al întâlnirii în timpul adiţional al reprizei secunde, prin Oliver McBurnie (min. 90+5).

Hull City, a treia echipă care promovează în Premier League

Middlesbrough, clasată pe locul cinci în sezonul regulat, fusese iniţial eliminată în semifinale de Southampton (0-0, 1-2), dar a fost recalificată după excluderea “sfinţilor”, care au fost sancţionaţi pentru spionarea unui antrenament al adversarilor lor.

Hull City, care a terminat pe locul al şaselea sezonul regulat din Championship, revine astfel în Premier League pentru prima oară de la retrogradarea sa din 2017. Gruparea din nord-estul Angliei a retrogradat în liga a treia în 2020, înainte de a obţine promovarea în cel de-al doilea eşalon, în anul următor.