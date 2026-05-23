Flavius Stoican l-a apărat pe Rafael Munteanu după ce a gafat cu Chindia: “Se întâmplă şi la case mai mari”

Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia de liga secundă Chindia Târgovişte, în prima manşă a barajului pentru menţinerea în Liga 1.

Flavius Stoican l-a apărat pe Rafael Munteanu, după ce a gafat.

“Important e să aibă încredere în el, se întâmplă gafe din acestea şi la case mai mari.

(n-red – Joacă şi în retur?) Îl avem şi pe Buzbuchi, foarte serios la antrenamente. La fel şi el, se întâmplă şi la case mai mari. Nu vreau să stea cu capul plecat acum. Capul sus, se mai întămplă. Important este ca noi să avem puterea să întoarcem rezultatul. Aşa cum s-a întâmplat şi astăzi, chiar dacă cineva greşeşte”, a declarat Stoican la Digi Sport.

“Returul va fi la fel, un meci dârz. Important e ca atunci când luăm avantaj, că sigur vom avea ocazii și sper să marcăm, să nu mai avem momente de relaxare, ca azi, când ne vedeam deja câștigători”, a mai spus Stoican.