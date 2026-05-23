Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Alibec, temător după 3-3 cu Chindia: “Nu știu ce se întâmplă cu clubul acesta”

Denis Alibec, temător după 3-3 cu Chindia: “Nu știu ce se întâmplă cu clubul acesta”

Radu Constantin Publicat: 23 mai 2026, 20:09

Comentarii
Denis Alibec, temător după 3-3 cu Chindia: Nu știu ce se întâmplă cu clubul acesta

Denis Alibec, în timpul unui meci - Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia de liga secundă Chindia Târgovişte, în prima manşă a barajului pentru menţinerea în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Suntem nemulțumiți că am luat trei goluri de la Chindia Târgoviște. Nu știu. Nu știu ce se întâmplă cu clubul acesta. Nu reușim să câștigăm. Avem atâtea ocazii, luăm goluri pe greșelile noastre. Mai este un meci și sper să-l tratăm cu maturitate, pentru că avem atâtea meciuri în Liga 1, suntem jucători cu experiență și totul depinde de noi.

Cu siguranță, cu gândul acesta am venit (n.r. să rezolve barajul din tur), dar, din păcate, am primit gol, a trebuit să revenim de două ori și lucrul ăsta ne-a costat.

Nu ne explicăm nici noi. Am avut să facem 3-1 și cred că meciul era gata, dar vedeți cum este fotbalul, se întoarce roata și reușesc ei să marcheze două goluri. Un meci greu, este și foarte multă presiune pe noi. Ei nu au nimic de pierdut, sunt outsideri și joacă dezinvolt.

Nu, echipa depinde de toți jucătorii. Dacă doi nu joacă bine, se simte, așa că avem nevoie de toți, să ne concentrăm și să reușim să câștigăm acasă”, a declarat Denis Alibec, după Chindia – Farul 3-3.

Reclamă
Reclamă

Cele două echipe vor juca meciul decisiv la Ovidiu, în retur, duminică, 31 mai.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum putea fi evitat incidentul din Bucegi, unde 11 oameni au căzut de pe traseu: "Nu s-a ţinut cont"
Observator
Cum putea fi evitat incidentul din Bucegi, unde 11 oameni au căzut de pe traseu: "Nu s-a ţinut cont"
Ce spune Nadia Comăneci despre România, la 37 de ani de la plecarea din țară: ”Trebuie să rămâi conectat cu locul de unde ai plecat”
Fanatik.ro
Ce spune Nadia Comăneci despre România, la 37 de ani de la plecarea din țară: ”Trebuie să rămâi conectat cu locul de unde ai plecat”
20:01

Fază de cascadorii râsului la barajul Chindia – Farul. Un jucător a ratat inexplicabil și la faza următoare a dat gol
19:57

LIVE VIDEOSlovacia – Cehia 2-3, la Campionatul Mondial de Hochei. SUA, învinsă de Letonia
19:40

Gol validat după şapte minute în Chindia – Farul Constanţa. Verdictul lui Marius Avram, de ce a intervenit VAR!
19:32

VIDEOGeorge Russell a câștigat cursa de sprint din Canada. Lando Norris și Kimi Antonelli au completat podiumul
19:20

U Cluj – Dinamo, LIVE TEXT, ora 20:30. “Câinii” pot obţine a 4-a victorie cu “studenţii”. Echipele de start
19:03

NEWS ALERTGloria Bistriță, campioană în premieră la handbal feminin. Supremația lui CSM București se oprește după trei ani
Vezi toate știrile
1 Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total 2 Hervin Ongenda a semnat chiar înainte de barajul de Conference League dintre FCSB şi Botoşani 3 Se anunță record de asistență la barajul FCSB – Botoșani! Câți fani și-au procurat bilete la meciul din Ghencea 4 EXCLUSIVS-a săturat să fie rezervă şi vrea să plece de la Dinamo! 5 8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali 6 Anunţul momentului! Ce post a acceptat Pep Guardiola după despărţirea de Manchester City. OFICIAL
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”