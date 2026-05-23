Denis Alibec, temător după 3-3 cu Chindia: “Nu știu ce se întâmplă cu clubul acesta”

Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia de liga secundă Chindia Târgovişte, în prima manşă a barajului pentru menţinerea în Liga 1.

”Suntem nemulțumiți că am luat trei goluri de la Chindia Târgoviște. Nu știu. Nu știu ce se întâmplă cu clubul acesta. Nu reușim să câștigăm. Avem atâtea ocazii, luăm goluri pe greșelile noastre. Mai este un meci și sper să-l tratăm cu maturitate, pentru că avem atâtea meciuri în Liga 1, suntem jucători cu experiență și totul depinde de noi.

Cu siguranță, cu gândul acesta am venit (n.r. să rezolve barajul din tur), dar, din păcate, am primit gol, a trebuit să revenim de două ori și lucrul ăsta ne-a costat.

Nu ne explicăm nici noi. Am avut să facem 3-1 și cred că meciul era gata, dar vedeți cum este fotbalul, se întoarce roata și reușesc ei să marcheze două goluri. Un meci greu, este și foarte multă presiune pe noi. Ei nu au nimic de pierdut, sunt outsideri și joacă dezinvolt.

Nu, echipa depinde de toți jucătorii. Dacă doi nu joacă bine, se simte, așa că avem nevoie de toți, să ne concentrăm și să reușim să câștigăm acasă”, a declarat Denis Alibec, după Chindia – Farul 3-3.